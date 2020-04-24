Школьные стадионы строят с покрытием, тренажерами и хоккейными коробками Современные спортивные площадки в скором времени появятся возле двух школ Владивостока – на улице Чкалова и на Русской, сообщает пресс-служба мэрии.

Новый большой стадион достраивают рядом со школой № 58. Здесь завершился процесс бетонирования, появились уличные тренажеры и качели. Также подрядчик возвел подпорную стену из габионов по периметру стадиона и обустраивает комфортный спуск к площадке от ближайших домов. В скором времени на стадионе приступят к укладке резинового покрытия. После сдачи объекта заниматься спортом здесь смогут не только школьники – в свободное от уроков время посещать стадионы смогут все желающие.

Еще один стадион строят для школы № 60. Спортивная площадка здесь будет двухуровневой. На нижнем разместится большой стадион с футбольным и баскетбольным полями, а также комфортными беговыми дорожками. На верхнем расположится полоса препятствий и хоккейная коробка.

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»