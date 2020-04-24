В вашем подъезде нет дезинфекции? Ждите проверку С введением режима самоизоляции в многоквартирных домах места общего пользования должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. Работу УК и ТСЖ проверяют специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

На днях проверка прошла на Шошина, 37 и Тухачевского, 66. Специалисты внимательно осмотрели лифты, лестничные пролеты и другие места общего пользования. В обеих многоэтажках есть графики дезинфекции, а в доме на Тухачевского размещено объявление о том, что на улице находиться опасно. Кроме того, аварийной лентой здесь огорожены детская и спортивные площадки.

«Согласно регламенту и рекомендациям Роспотребнадзора влажную уборку с применением дезсредств в многоквартирных домах необходимо проводить ежедневно. Обработке должны подвергаться перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифта, домофона, двери и стенки лифта. Также рекомендуется мыть полы, двери, стены, батареи и т. д. Серьезных замечаний к домам на Шошина, 37 и Тухачевского, 66 нет. Проверку они прошли», – комментируют специалисты.

По факту каждой проверки специалисты составляют протокол и направляют его в районную административно-территориальную комиссию, которая вправе налагать штрафы на управляющие компании за недобросовестно проведенную работу по дезинфекции. Должностным лицам грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»