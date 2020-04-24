Зарегистрируйтесь, и работодатель найдет вас сам Почти 56 тысяч вакансий предлагают приморцам на федеральном портале «Работа в России»

«Соискателю не требуется предъявлять трудовую книжку и справку о зарплате – все данные соответствующие службы уточнят самостоятельно»

Жители края, заинтересованные в трудовой занятости, могут найти место, соответствующее уровню образования, опыту, квалификации, информирует пресс-служба правительства Приморья.

Приступить к поиску работы просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте федерального портала «Работа в России», заполнить соответствующее заявление и резюме. Органы занятости подберут подходящие вакансии. Соискателю не требуется даже предъявлять трудовую книжку, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые данные соответствующие службы уточнят самостоятельно.

Информация о подходящих вакансиях будет поступать автоматически в личный кабинет соискателя. Ему останется лишь откликнуться на заинтересовавшие его предложения. Руководитель предприятия или кадровик, набирающий сотрудников, в свою очередь, увидит нужное резюме и сможет пригласить на собеседование.

«Изначально были рекомендации от Министерства труда и социальной защиты РФ всем работодателям, в том числе малому и среднему бизнесу, регистрироваться в федеральной базе вакансий «Работа в России». Сегодня это нужно делать уже в обязательном порядке. Наличие личного кабинета – условие, благодаря которому люди, оставшиеся без работы, могут узнавать о существующих вакансиях, получать приглашения на работу, а также претендовать на существующие меры социальной поддержки, в том числе пособие по безработице», – отметила заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

Зампред подчеркнула, что ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости только после личного обращения гражданина с предъявлением в центр занятости паспорта, трудовой книжки или заменяющих ее документов, а также документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы). Однако в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации выполнить все перечисленные условия просто невозможно. Поэтому и принято такое решение – оказывать ищущим работу соискателям и набирающим сотрудников предприятиям помощь через единый федеральный портал.

«В Приморье насчитывается сегодня около 11 тысяч безработных. Зачастую люди просто не хотят вести какую-то непрестижную, по их мнению, деятельность, к примеру, заниматься озеленением и благоустройством. Кто-то не имеет должного образования, квалификации, опыта, но желает сразу высокую зарплату и хороший пост. Конечно, если есть возможность доучить и трудоустроить человека, мы всегда стараемся ее использовать. Есть такой положительный опыт. Но нужны базовые знания, навыки. Если ничего такого нет, все равно продолжаем поиски работы, даем необходимые рекомендации. Наша задача – помочь людям в поиске хорошей работы. Кроме того, мы информируем их о полагающихся мерах социальной поддержки», – подчеркнула Елена Бронникова.

Фото Александра САФРОНОВА /primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»