Не кунсткамера, но оплот науки Музей, созданный в совсем еще юном Владивостоке самими горожанами, стал уникальной страницей в истории России

130-летие отмечает в этом году Музей истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева. Главные торжества готовятся к началу осени: музей официально ведет свое летосчисление с 30 сентября 1890 года, когда распахнуло двери здание на улице Петра Великого, 6. Но… Считать ведь можно и от других дат. Например, от 18 апреля 1884 года, когда было принято официальное решение губернатора Фельдгаузена об основании музея во Владивостоке.

Земля неизведанная

– Мы можем гордиться первыми горожанами Владивостока – отцами-основателями музея, – рассказывает Анжелика Петрук, заместитель директора музея по научной работе. – Подумайте, ведь они сами решили создать музей и научное общество, это случай далеко не ординарный. И в первую очередь он показывает, что в конце XIX века во Владивостоке жили люди, которые думали на перспективу, думали о будущем, здесь было реальное социальное сообщество.

В то время в России создавалось немало музеев, особенно региональных, но в большинстве случаев это происходило по другому принципу: либо коллекционеры открывали музей, либо какие-то официальные организации. Например, в Иркутске музей открыл филиал Русского географического общества в Сибири, расположенный именно в этом городе.

Во Владивостоке все получилось иначе: вначале горожане инициировали создание музея, а потом, чтобы собирать для него коллекции, изучать их, исследовать, было решено создать Общество изучения Амурского края (ОИАК).

Началось все в декабре 1883-го, тогда на страницах совсем еще молодой газеты «Владивосток» (это был первый год ее существования) было опубликовано письмо флотского механика Александра Устинова, который предложил горожанам подумать о том, чтобы создать в городе музей. Затея легла на подготовленную почву: во Владивостоке сформировалось предпринимательское сообщество и деловые люди, купцы, промышленники, а также офицеры, преподаватели гимназий, врачи, чиновники, которые представляли городскую интеллигенцию, готовы были вложить деньги в исследование родного края. Ведь это была неизведанная еще толком земля! Она была присоединена к России фактически последней во второй половине XIX века. Территория непростая – с особым географическим положением, с богатым средневековым прошлым. Эта земля была буквально напичкана археологией.

Мы живем на фронтирной, рубежной территории, здесь часто встречались народы, жили вместе, учились соседствовать, и потому так много археологических памятников. Их так много, что даже сегодня археологам хватает работы. И все это было интересно изучать, исследовать.

Многие жители Владивостока того времени видели свою миссию в том, чтобы открыть России, всему миру этот край, в котором они очутились. Простое любопытство хорошо образованных людей подстегивало их, ведь все было необычным: растительность, поросшая мелколесьем тайга, такая непривычная для жителей средней России и Украины. Даже климат – то дождь льет неделю, то тайфун налетает. Новые виды растений, насекомых… Все это хотелось изучать.

Собираем, чтобы познавать

Наш музей стал первым на Дальнем Востоке, и перед ним, как и перед другими региональными музеями, стояла большая задача общенационального сплочения. Он был средством изучения территории, потому что именно в помещениях музея собирались коллекции, которые показывали людям историю региона, и горожане могли почувствовать свою причастность, ощутить своей эту землю, на которую они приехали из самых разных уголков огромной империи.

При этом отцы-основатели музея понимали, что край нуждается отнюдь не в собрании редкостей, что нам нужна вовсе не кунсткамера. Они видели свою миссию в том, чтобы, собирая коллекцию, транслировать региональную историю на всю Россию.

Также было ясно, что необходимо научное сообщество, которое занималось бы комплексным изучением территории Приамурья. Вокруг идеи создания музея консолидировалось научное сообщество, которое и получило впоследствии название Общество изучения Амурского края и стало заниматься созданием будущего музея. Это было первое научно-просветительское общество на территории Восточной Сибири.

Был разработан устав музея, в котором сформулировано предельно четко: «Попечение лиц, преданных делу, на обязанности которых лежала бы забота не только о хранении, но и определении коллекций посредством сношения с учеными учреждениями и лицами». Это крайне важно! Эти слова определяют стратегическую линию ОИАК – на изучение региона.

Также стоит обратить внимание на упоминание ученых учреждений. Не стоит забывать, что в то время в регионе, разумеется, никакой науки не было. И, чтобы понять те новые виды растений и животных, которые здесь встречались, ввести их, так сказать, в научный оборот, нужно было отправить образцы в Москву или Санкт-Петербург.

Музей еще на стадии формирования, не имея даже пока собственного здания, серьезно заявил о себе и стал отправной точкой научной жизни на Дальнем Востоке. Он стал ключом, который позволит горожанам открыть заветную дверцу и понять, что же это за земля, на которой они теперь живут, какие блага она может дать и с какими опасностями можно здесь столкнуться – от особенностей климата до необычных растений.

По всем областям естествознания

В первом параграфе устава ОИАК было написано: «Общество имеет целью всестороннее изучение реки Амур, русского побережья Восточного океана и сопредельных местностей и ознакомление с ними посредством сбора коллекций и разных сведений по всем областям естествознания, этнографии, географии, археологии и научной обработки собранных материалов равно посредством составления библиотеки и сочинений об указанном крае, не ограничиваясь какой-либо специальностью».

Тут же было заявлено о собрании библиотеки. И это тоже был социальный проект, потому что горожане с удовольствием жертвовали свои книги. Было и несколько крупных вливаний в фонды. Например, Михаил Венюков, известный путешественник, который в 1856 году преодолел Сихотэ-Алинь, завещал свою библиотеку ОИАК. Это собрание книг по самым разным отраслям знаний, которое и сейчас любовно хранится в здании на Петра Великого, 4.

Первым председателем общества был избран Федор Буссе. Он был главой Владивостокского переселенческого управления и совершенно удивительным человеком. Федор Федорович положил множество сил на развитие региона. Он очень старался облегчить знакомство переселенцев с неизвестной им землей, водворить крестьян – помочь сесть на землю, обосноваться. Стоит только удивляться тому, как у человека с такими огромными задачами хватало времени заниматься исследованиями. Я думаю, что помимо осознания своей миссии у Федора Буссе, как и у других отцов-основателей, было еще немало обычного любопытства, желания узнать больше, найти, изучить…

Буссе написал прекрасную книгу «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край», которая была удостоена медали Русского географического общества. Написана она живым языком, легко и с удовольствием читается. Сам Буссе дважды вместе с крестьянами преодолел этот путь – из Петербурга до Одессы на поезде, затем морем до Владивостока, испытал на себе все тяготы тяжелого путешествия, описал его во всех подробностях.

Собранный в складчину

Был также избран распорядительный комитет ОИАК, в который вошли директор городской гимназии Василий Маргаритов – первый владивостокский пароходовладелец, один из лучших ориенталистов-китаеведов того времени Михаил Шевелев (материал о нем смотрите в номере «В» за 8 апреля сего года. – Прим. ред.), а также Устинов, флотский механик, инициатор создания музея, и многие другие. Узнав об учреждении общества, генерал-губернатор Восточной Сибири приветствовал его как прекрасную просветительскую затею, прислал несколько книг в подарок и назначил музею выплату-пособие в 500 рублей в год – немалую по тем временам сумму.

Таким образом, начало было положено и горожане приступили к созданию музея. И мы не погрешим против истины, если скажем, что музей создавали всем миром, в складчину.

Поначалу местом собраний членов ОИАК стал актовый зал владивостокской прогимназии. Там же, в одной из классных комнат, хранились первые экспонаты. В отчете общества за 1884 год отмечено одно из первых поступлений: энтомологическая коллекция в 1000 единиц, подаренная Михаилом Янковским, крупным предпринимателем, который увлекался еще и энтомологией, орнитологией, ввел в научный оборот несколько видов птиц и насекомых, открыл археологическую культуру. Удивительный человек!

Вся информация сохранилась в архиве музея. В нем множество интереснейших документов и по переписке членов ОИАК с губернатором, с городским головой, с полицейским управлением, начальником порта. Видно, как горожане шаг за шагом строили свой музей.

Раритет на раритете

В 1885 году в музее появилась остающаяся до сих пор одной из титульных коллекция Гека. Шкипер Фридольф Гек во время плавания в Беринговом море собрал целую коллекцию предметов материальной культуры чукчей, коряков и эскимосов. Хотя по количеству предметов она небольшая, чуть больше 50 единиц, но там есть совершенно уникальные предметы сакрального смысла для чукчей, например, приспособления для охоты на китов, ведь от них зависела выживаемость рода. Или знаменитая бола – приспособление, с помощью которого чукчи охотились на птиц, в частности на гагу. Там же довольно много предметов декоративно-прикладного искусства: фигурки животных, птиц, украшенные орнаментами.

Есть и коллекция, связанная с практически не существующим сегодня народом – кереками. Уже в то время их насчитывалось около 100 человек, а по данным переписи 2010 года, кереками назвали себя всего четыре человека в России. Благодаря усилиям Фридольфа Гека у нас есть предметы духовной культуры этого народа.

Еще одну коллекцию передал начальник канцелярии военного губернатора Надаров – он собирал предметы быта орочей, проживавших в бассейне реки Уссури. Вообще, это было свойственно исследователям того времени, которые занимали какие-то посты и по своим обязанностям ездили по краю. Они старались совместить эти поездки с собиранием артефактов, связанных с историей края, его географическими и биологическими особенностями.

В 1893 году в музей поступил уникальный экспонат от губернатора Приамурья Унтербергера. После поездки по региону он привез артефакт, который и сегодня входит в десятку лучших предметов в фонде музея (и это притом, что у нас полумиллионная коллекция). Костюм воина-ительмена в полном снаряжении – в доспехах, с копьем! Сейчас наш реставратор Вера Кобко занимается этим экспонатом, приводя его в порядок, и мы, конечно, планируем, когда все войдет в норму, в конце сентября включить его в выставку к юбилею музея. Очень надеемся, что все получится.

В отчете общества за 1885 год в качестве дарителей отмечены офицеры клиперов «Джигит» и «Разбойник», которые передали серию предметов, собранных во время путешествия этих судов вдоль побережья Восточного океана.

Словом, коллекции музея пополняли все, кто мог. От Янковского поступили не только открытая им ночная жужелица, но и гербарии, они представлены сейчас в экспозиции «Кабинет исследователя». Спасибо нашим коллегам-предшественникам, которые сумели сохранить их за прошедший огромный срок!

Общество инициировало научные изыскания. Его члены понимали, что музею нужны разноплановые коллекции, что необходимо рассказывать о географии, климате, животном мире, растениях Приморья, о людях, которые населяли эту территорию в древности. В 1885 году Василий Маргаритов вместе с археологической партией был направлен в устье реки Сидими для проведения раскопок. По окончании работ была представлена открытая Янковским культура морских раковинных куч – наиболее типичная для тихоокеанского побережья культура раннего железного века.

Тогда же, в 1885-м, поступили и первые предметы эпохи чжурчжэней, обнаруженные в районе села Никольского, где члены ОИАК Буссе и Михайловский проводили раскопки кургана под каменным изваянием черепахи. Результаты раскопок оказались настолько интересными, что привлекли внимание губернатора барона Корфа, который пожаловал ОИАК 100 рублей на продолжение работ. Эта коллекция и сейчас представлена в нашей основной экспозиции.

Продолжение следует

Фото с сайта arseniev.org

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ