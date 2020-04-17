Как пройти к князю Эсыкую? Продолжаем совместно с музеем имени Арсеньева знакомить читателей с самыми интересными экспонатами как хранящимися в фондах, так и выставленными в экспозиции.

Напомним, читатель, что музей с момента начала режима самоизоляции на своих страничках в социальных сетях и на сайте регулярно проводит онлайн-экскурсии одного экспоната (0+).

Сегодня в центре внимания – каменные изваяния. Их можно увидеть на первом этаже музея в экспозиции, посвященной эпохе чжурчжэней.

Эти фигуры – часть чжурчжэньского погребального комплекса середины XII века. Он находился в древнем городе Фурдань – резиденции чжурчжэньского князя Эсыкуя, располагавшейся в районе современного города Уссурийска.

Изучая артефакты погребального комплекса, датированного серединой XII века, сотрудникам музея удалось частично воссоздать древнее захоронение с «Аллеей духов». Она начиналась двумя многогранными колоннами, за которыми следовали изваяния двух гражданских чиновников, двух военных с мечами, четырех каменных баранов и двух львов. Прежде чем вступить на южный холм и пройти в храм, чтобы прочитать на стеле жизнеописание погребенного полководца, необходимо было пройти сквозь аллею этих каменных изваяний.

Изваяния обнаружены в окрестностях Никольск-Уссурийска в 1889 году И. А. Лопатиным, а в 1893 году были переданы в музей Федора Буссе.

Фото предоставлено музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ