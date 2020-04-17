ТОФ уходит в Сеть Творческие коллективы Тихоокеанского флота проводят трансляции спектаклей и концертов для всех желающих. Также в Сети скоро появится виртуальная экскурсия по подводной лодке-музею С-56 – одному из символов Владивостока, сообщила пресс-служба ТОФ.

На прошлой неделе первыми в Сеть ушли актеры театра ТОФ, они показали в записи спектакль «Любовь людей» (18+) по пьесе Дмитрия Богославского. Трансляция имела большой успех, и теперь к показам в Интернете готовятся новые постановки театра. К акции также присоединились артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и артисты флотского оркестра, которые подготовили и выложили в общий доступ записи своих выступлений.

Также завершается работа по созданию серии виртуальных экскурсий по залам музея Тихоокеанского флота. В скором времени соответствующие разделы сайта Военно-исторического музея ТОФ будут дополнены новыми материалами, что сделает виртуальные экскурсии еще более интересными и содержательными. Параллельно их переносят на цифровые носители, чтобы передать на боевые корабли и в береговые части флота.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ