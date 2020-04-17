Галерея попала в десяточку Приморская картинная галерея по рейтингу, составленному порталом «ТурСтат», вошла в топ-10 лучших художественных музеев России для онлайн-туров, виртуальных экскурсий, выставок и просмотра трансляций музеев в социальных сетях и YouTube-каналах.

Как говорится на сайте портала, самые посещаемые художественные музеи России – Третьяковская галерея, Русский музей и Пушкинский музей. Только Третьяковку в прошлом году посетили 2,84 миллиона человек.

Но сейчас, когда залы всех галерей закрыты, на первое место выходят возможности онлайн-экскурсий, которые могут предоставить своим посетителям художественные музеи. Все культурные учреждения страны активно развивают этот сегмент. Разумеется, Третьяковка, Эрмитаж, Русский и Пушкинский музеи на первых местах в столичных рейтингах.

Если же говорить о ситуации по стране, то портал представил свой вариант (по результатам анализа популярности и предложений виртуальных экскурсий по экспозициям) топ-10 самых лучших музеев без учета столичных.

В десятку вошли Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани, Екатеринбургский музей изобразительных искусств в Екатеринбурге, Нижегородский государственный художественный музей в Нижнем Новгороде, Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова в Уфе. Приморская государственная картинная галерея занимает в рейтинге весьма солидное пятое место, оставив за спиной такие известные учреждения культуры, как Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева и многие другие.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»