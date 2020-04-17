На дорогах и придомовых территориях начался ремонт В планах городской администрации на этот год – дорожный ремонт более чем по 60 адресам. Это не только основные улицы, но и межквартальные дороги, проезды к жилым домам, придомовые территории, проезды к медучреждениям, школам и детским садам.

Подрядчики уже приступили к работам по 11 адресам – на Сахалинской, Часовитина, Верхнепортовой, Ильичева, Нейбута и других, сообщает пресс-служба мэрии.

«По распоряжению главы Владивостока Олега Гуменюка аукционы в этом году начали объявлять задолго до начала строительного сезона. И подрядчики уже приступили к ремонту. Все виды работ контролируются. За срыв сроков или некачественные работы предусмотрены штрафы», – отметили в управлении дорог и благоустройства.

Снятие старого покрытия, устройство основания, установка бортовых камней для укладки новой дорожной одежды ведутся в эти дни в районе Сахалинской, 41, Часовитина, 15-17, Ильичева, 14-22, Верхнепортовой, 72/2, Карбышева, 14-18, Шошина – от дома № 25 стр. 3 к дому № 19, от Гарнизонной к Ватутина, 2-4, вдоль Нейбута, 30, на Фадеева, 10а-12а, Нейбута, 53 и Жигура, 12. Дорожные службы готовятся выйти на объекты и по другим адресам.

Фото управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока

Автор: Отдел новостей «В»