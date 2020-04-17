Будет нам и дерево счастья, и хоббита домик В дальневосточной столице высадят 400 тысяч цветов, 25 тысяч деревьев и кустарников, создадут 7 новых цветников и установят 30 топиарных фигур.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, уже объявлены аукционы на поставку топиарий (фигуры из стриженых деревьев, кустарников, травы. – Прим. ред.). Также ведется поиск подрядчиков, которые займутся изготовлением и установкой объемной световой надписи «Владивосток» в районе площади Баляева, малой архитектурной формы «Паруса» в районе площади Борцов за власть Советов и инсталляции «Светящийся шар» на Некрасовском путепроводе.

«Топиарные фигуры будут различными, и появятся они в разных уголках города. Например, топиарии «Джентльмен» и «Дама с зонтом» установят в сквере Юнг (пересечение улиц Бестужева и Посьетской), в сквере Городов-побратимов появится «Дерево счастья», в сквере Суханова – «Мальчик с книгой», «Домик хоббита» и композиция «Крольчата». В сквере на Борисенко расположится «Мама с детьми», «Морские львы» «пропишутся» на пересечении Луговой и Светланской. Помимо этого, установим и другие топиарные фигуры, все они будут выполнены из искусственного газона», – добавили специалисты.

Сейчас клумбы и цветники готовят к высадке однолетних и многолетних растений. Яркие цветочные композиции будут созданы из ирезине, калибрахоа, сальвии, цинерарии, виолы, петунии, бегонии, колеуса и других видов.

Фото управления дорог и благоустройства администрации Владивостока

Автор: Отдел новостей «В»