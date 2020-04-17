В сквере Ветеранов установили декоративные фонари Работы по строительству системы уличного освещения в сквере Ветеранов на улице Вострецова завершены.

Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) установили здесь 15 декоративных чугунных опор с круглыми светильниками, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«У нас была задача проложить кабель так, чтобы не нарушить благоустройство аллеи. Поэтому там, где проходит дорога, протянули воздушную линию, а где начинаются газоны, проложили кабель под землей», – пояснил мастер ремонтного участка подразделения «Владсвет» ВПЭС Антон Ивашкин.

Следующим объектом, на который выйдут специалисты ВПЭС, станет участок на улице Камской – от дома № 5а до № 45. Там строительство сети наружного освещения пройдет по просьбе местных жителей. Вдоль грунтовой дороги частного сектора установят 20 металлических опор со светодиодными светильниками.

Фото МУПВ «ВПЭС»

Автор: Отдел новостей «В»