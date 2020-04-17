Исторические здания ждет обновление Во Владивостоке начались работы по ремонту фасадов домов. В этом году особое внимание – историческим зданиям, сообщает пресс-служба мэрии.

«Впервые за много лет исторические здания приводят в порядок. Многие из них давно ждали обновления. Все они часть богатой истории нашего города. Поэтому работы должны проводиться под строгим контролем, качественно и в срок», – отметил глава столицы ДФО Олег Гуменюк, посетивший в ходе рабочей поездки ряд объектов.

Руководитель городского управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер доложил мэру, что все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями и памятниками культурного наследия.

Так, сегодня идут полным ходом работы на 1-Морской, 16а.

«Дом 1941 года постройки, и состояние его фасада требовало проведения капитального ремонта. Мы восстанавливаем декоративные элементы фасада, ограждающие конструкции, водосточную систему, штукатурный слой и окрашиваем фасад», – рассказали строители.

Глава Владивостока распорядился уделить внимание и кровле здания. Специалистам городской администрации предстоит провести обследование, определить виды и объем работ, а также внести объект в план ремонта.

Активно ведутся работы и на Светланской, 37. Этот дом был построен в 1918 году владивостокским предпринимателем, компаньоном «Торгового дома Кунст и Альберс» А.В. Даттаном как доходный дом. Сегодня это здание – объект культурного наследия.

Трудятся подрядчики и на Петра Великого, 2. Здесь восстанавливают штукатурную облицовку фасада и готовят его к окрашиванию. Здание также является объектом культурного наследия: в нем с 1919-го по 1925 год проживал известный исследователь Владимир Арсеньев.

В этом году проведут ремонт фасада и на Светланской, 87. Здесь восстановят балюстрады, декоративные элементы фасада, водосточную систему и окрасят фасад.

Всего в плане ремонта 2020 года 13 адресов.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В»