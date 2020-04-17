В День Победы три автора почтут для всех свои стихи Жителей Владивостока приглашают принять участие в конкурсе авторских стихотворений, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы принимаются до 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Как заявляют организаторы – фонд «Физическое и культурное развитие человека» и управление культуры администрации Владивостока, прислать свои работы может любой автор, кто в своих произведениях отразил события, посвященные Великой Отечественной войне. Это может быть стихотворение о подвигах героев, о важных страницах истории, о долгожданной Победе.

Заявки на участие в конкурсе и работы принимают по электронному адресу ecotan1@mail.ru с 15 апреля по 1 мая. От одного автора может быть представлено не более двух стихотворений. Три поэта, которые станут победителями конкурса, 9 Мая во Владивостоке примут участие в праздничном концерте и исполнят со сцены свои произведения. Также лучшие стихотворения будут опубликованы на сайте фонда «Физическое и культурное развитие человека» и на официальной странице проекта «Литератор» в Instagram. Подробности можно узнать по телефону 8-914-349-58-28.

Автор: Отдел новостей «В»