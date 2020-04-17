«Рокада» готовится в поход В августе этого года активисты общественного движения «Рокада» вновь отправятся в приграничные районы Приморья.

Уже более 10 лет неравнодушные люди со всего края занимаются восстановлением могил на местах боев 1-го Дальневосточного фронта. Если кто-то не может лично принимать участие в этих поездках, то, как уже писал «В», помогает деньгами.

В Приморье таких захоронений и братских могил больше всего в Хасанском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Дальнереченском районах и во Владивостоке. Кроме умерших в госпиталях солдат и офицеров Красной армии и Тихоокеанского флота, погибших пограничников и летчиков на родную землю вывозились останки военнослужащих, сложивших головы при освобождении Китая и Северной Кореи. Чаще всего их хоронили вдоль границы.

По словам руководителя «Рокады» Юрия Сыромятникова, в этом юбилейном со Дня Победы году активисты движения решили поддержать акцию газеты «Владивосток» и городского представительства «Детей войны» о признании погибшими за Родину всех пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны. Ведь подавляющее большинство без вести пропавших солдат и офицеров и в самом деле погибло в боях с немецкими захватчиками за свободу и независимость нашей Родины.

Фото из архива Ю.Н.Сыромятникова

Автор: Николай КУТЕНКИХ