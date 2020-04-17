Воинские захоронения приведут в порядок В Восточном военном округе идут работы по реставрации и благоустройству памятных мест

На территории от Бурятии до Приморья и Курил предстоит навести порядок на 1300 воинских захоронениях и братских могилах.

Нужно облагородить более 1500 мемориалов и памятников, восстановить портреты и фамилии участников Великой Отечественной войны на монументах, провести ремонт и покраску ограждений и плит, отреставрировать более 300 мемориальных досок. Большинство воинов, упокоенных в братских могилах, числятся как неизвестные. После паспортизации памятных мест планируется по возможности установить имена погибших солдат, матросов, офицеров.

Будет наведен порядок на местах захоронений. И не только тех, что расположены на центральных площадях и в парках дальневосточных городов и деревень, в воинских частях и на погостах. Нуждаются в реставрации и памятники, которые ставились в местах сосредоточения полевых госпиталей и медсанбатов в период разгрома японской Квантунской армии в Приморье и Забайкалье, на Сахалине и Курилах, в Маньчжурии и Северной Корее.

Помимо военнослужащих к работам привлекут юнармейцев, школьников и студентов-волонтеров.

Традиционно в День Победы военнослужащие подразделений округа возложат цветы на братские могилы и проведут ритуалы отдания воинских почестей.

Автор: Отдел новостей «В»