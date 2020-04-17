Как бы не промахнуться с памятником самому известному снайперу войны Во Владивостоке планируется установить памятник нашему земляку – Герою Советского Союза краснофлотцу ТОФ и прославленному сталинградскому снайперу Василию Зайцеву

Удивительно, что по гражданской специальности он был счетоводом-бухгалтером. Призвавшись на ТОФ, служил на берегу бухты Преображение. На фронт отправился после нескольких рапортов на имя командования флота. Именно воин-тихоокеанец при обороне Сталинграда от 6-й полевой армии вермахта сказал в августе 1942 года фразу, которую знал весь Советский Союза: «Для нас за Волгой земли нет».

По врагу Зайцев вначале стрелял из обычной винтовки-трехлинейки, пока ему за точность и смелость в боях не вручили именной карабин с прицелом.

У Василия Григорьевича были не только необходимые для снайпера качества – глазомер и умение выбирать лучшие позиции, но и чутье на врага. Только в развалинах Сталинграда Зайцев (что официально подтверждено) уничтожил 225 солдат и офицеров, а это без малого пехотный батальон. Старшина 1-й статьи вышел победителем в поединках с 11 снайперами врага, в том числе и с самым прославленным в Германии начальником школы снайперов в Цоссене штандартенфюрером СС Торвальдом.

В январе 1943 года Василий Зайцев попал под вражеский артобстрел, получил тяжелое ранение в голову и чуть не потерял зрение. После серии операций в Москве советские врачи сумели ему его вернуть. Затем Зайцев учил молодых снайперов своей профессии, создал специальную школу и писал инструкции на эту тему. На фронт вернулся уже офицером и ближе к концу войны дослужился до звания гвардии капитана, продолжив счет своим снайперским победам в должности командира роты. Освобождал Одессу. В ходе дальнейших боев в Молдавии у него обострилась рана, и окончание войны Зайцев встретил в киевском госпитале.

В мирное время Василий Григорьевич окончил институт, жил в Киеве и руководил техникумом легкой промышленности. Несмотря на гражданскую должность, его, непревзойденного мастера стрельбы из укрытий, приглашали для участия в армейских испытаниях снайперских винтовок. Похоронили нашего земляка на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как рассказал корреспонденту «В» председатель Совета ветеранов Владивостока полковник Сергей Кондратенко, память героя будет увековечена в нашем городе воинской славы. По его словам, бюст выполнен с фотографической точностью. Однако это изображение послевоенного человека в офицерской форме, а не моряка-тихоокеанца, каким Зайцева запомнили на ТОФ при отправке на фронт.

Также неясно, где и как будет установлен бюст легендарного снайпера. На данный момент есть предложение поставить его возле здания тыловых служб флота. Пока непонятно, какая надпись будет на постаменте и плите (если она будет). В данной ситуации, по мнению Кондратенко, лучше тщательно обсудить этот проект и принять взвешенное решение. Ветераны Владивостока убеждены: самый известный снайпер Василий Зайцев – фигура всероссийского масштаба. И установка ему памятника во Владивостоке – большая честь для города и Тихоокеанского флота.

Весной этого года герою бы исполнилось 105 лет. На месте его захоронения в Волгограде состоялись памятные мероприятия.

Фото из архива С.К. Кондратенко

Автор: Николай КУТЕНКИХ