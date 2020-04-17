Давайте разобщаться – целее будем Специалисты призывают население внимательнее и серьезнее относиться к вопросу коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства края.

«Нельзя недооценивать ситуацию, нельзя пренебрежительно относиться к полученной информации. Необходимо максимально обезопасить себя и своих близких от возможного заражения, – подчеркнула заведующая детским инфекционным госпиталем Владивостокской клинической больницы № 2 Наталья Бурма. – Это вирус-агрессор, он летучий, длительное время сохраняется во внешней среде».

По мнению инфекциониста, сегодня власти приняли правильное решение по ограничению свободного передвижения граждан.

«Нужно разобщаться однозначно. Не будет разобщения – нас ждет такая же ситуация, какая происходит в других странах. Чего очень не хотелось бы», – говорит Наталья Бурма.

Напомним, что в Приморье действует режим полной самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за его нарушение: для физических лиц санкции могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 30 до 50 тысяч рублей.

Автор: Анжелина ШИЛАН