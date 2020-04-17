Врачи Приморья: Нельзя недооценивать ситуацию и агрессивность вируса Мы самоизолировались. Во всяком случае, самые ответственные из нас. И даже работать многие стали удаленно, из дома. У больниц и поликлиник таких возможностей нет – на этих организациях самая большая ответственность за наше с вами здоровье. Они и стараются, порой даже вопреки нашему желанию…

Чихающим и кашляющим – в другую дверь

Одно из нововведений стационаров и поликлиник – появление в зданиях антибактериальных санитайзеров (антисептиков для рук), предназначенных именно для пациентов.

Другое – разделение потоков больных. Все-таки граждане, несмотря на уговоры докторов в случае появления симптомов ОРВИ вызывать врача и оставаться дома, продолжают идти к своим участковым врачам.

– Люди бывают разные: и раньше кто-то при температуре 37 вызывал врача на дом, а кто-то с 38 идет в поликлинику. Хотя надо отметить, что сейчас таких случаев мы практически не наблюдаем, – рассказывает заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 1 Ирина Горбунова.

К тому же коронавирус коронавирусом, но хронические болезни никуда не делись и их тоже нужно продолжать лечить.

– Единственное, пациенты сами для себя решают, насколько для них эти посещения именно сейчас необходимы. Многие от визитов к врачу отказываются, и количество пациентов в поликлиниках сейчас стало значительно меньше, – заметила Ирина Георгиевна.

Чтобы разделить пациентов, в поликлинике на Уткинской, например, предусмотрен кабинет дежурного врача, расположенный на первом этаже, куда направляют граждан с признаками ОРВИ. Пациентов же с хроническими заболеваниями принимают на втором этаже медучреждения.

А в поликлинике № 9 (район Снеговой Пади) медперсонал в вопросах обеспечения санбезопасности пошел еще дальше. Главный вход – для относительно здоровых. У кого симптомы простуды, те идут лечиться через отдельную дверь – с торца.

Чем недовольны вернувшиеся из-за границы туристы?

А вот врачебных выездов на дом стало больше.

– Нет, не потому, что количество больных увеличилось. Здесь практически все в пределах прошлогодних цифр, – отмечает доктор. – Основная причина повышения нагрузки на врачей – карантинные больные. Первоначальная информация о них нам поступает либо из регионального управления Роспотребнадзора, либо от службы аэропорта. Некоторые горожане сами нам звонят и извещают, что вернулись из зарубежной поездки или из неблагополучных по коронавирусу регионов. После получения информации к гражданину выезжает врач для осмотра, и дальнейшие 14 дней пациент должен находиться в самоизоляции. Все эти дни он ежедневно утром и вечером обязан измерять температуру. Врачи сами обзванивают пациентов и мониторят их состояние. Если у человека нет признаков ОРВИ, то на 10-й день выездная бригада делает забор мазка для проведения анализов на коронавирус, а на 14-й день пациент приходит в поликлинику, где ему закрывают больничный (при необходимости).

Как известно, в крае отменили экспресс-тесты на коронавирус для всех желающих, чтобы избежать наплыва людей в больницах и поликлиниках. Теперь анализы проводятся только по показаниям, перечисленным в постановлении главного санитарного врача РФ. В этом перечне – граждане, вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; лица, контактировавшие с больным COVID-19; больные с диагнозом «внебольничная пневмония»;

люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Если за эти две недели у самоизолированного гражданина температура все-таки поднимется, к нему на осмотр выезжает врач, чтобы оценить ситуацию и составить алгоритм дальнейших действий.

– И все-таки наши граждане не перестают нас удивлять, – сокрушается Ирина Горбунова. – Сначала тем, что в период пандемии выезжают на отдых за границу, добавляя по возвращении работы врачам. Потом они выражают недовольство тем, что врачи их ежедневно беспокоят, чтобы выяснить их самочувствие!

Между тем пациенты поликлиники № 1 пополнили список инфицированных – из 1200 горожан (по данным на 13 апреля), находящихся под наблюдением врачей, у двоих был обнаружен коронавирус.

К слову, с понедельника начала работать программа, которая позволяет гражданам, находящимся на карантине, самим выставлять себе температуру. Но она не отменяет очные осмотры пациентов.

– И здесь нас поддержал своими ординаторами ТГМУ, а помощь они оказывают реальную, – отметила Ирина Георгиевна. – Все-таки побегать по этажам, обойти за день 30 адресов – это, согласитесь, большая нагрузка для врачей, особенно тех, кто уже в возрасте.

Чтобы успеть, врачи используют свой транспорт

– График изменился, повысилась нагрузка, увеличилось время работы, – рассказывает корреспонденту РИА VladNews участковый врач-терапевт поликлиники поселка Трудовое Михаил Пряников. – Пятидневный рабочий график включает в себя четыре часа на прием граждан, а остальное время – это работа с вызовами и документами. И, конечно, с людьми, которые либо находились в контакте с больными коронавирусом, либо прибыли из эпидемиологически неблагополучных районов. Сейчас я в поликлинике с утра до позднего вечера. В выходные – дежурные дни, да еще приходится работать дистанционно: мы обзваниваем людей, которые находятся на самоизоляции, – рассказал врач.

Из-за высокой нагрузки многие медработники даже используют свой транспорт для выезда к больным. Как оказалась, это помогает сэкономить время, так как сейчас приходится наблюдать за большим количеством граждан.

– На нашей территории достаточно много людей, за которыми мы наблюдаем. К ним регулярно выезжает медсестра, которая собирает мазки на COVID-19. Но у каждого участка помимо нагрузки из-за контактных по коронавирусной инфекции есть и обычные вызовы, когда граждане вызывают врачей на дом, есть и неотложные вызовы, которые передает нам «скорая помощь». Поэтому бывает так, что приходится выезжать на своей машине, чтобы сэкономить время. Это личная инициатива врача, -– пояснил Михаил.

Состояние больного может измениться за минуту

В режиме повышенной готовности работают и стационары.

Речь в первую очередь идет о краевой клинической больнице № 2 (бывшей больнице рыбаков) и владивостокской больнице № 4 (бывшей дальзаводской).

Напомним, что с марта этого года всех пациентов с внебольничной пневмонией госпитализируют в бывшую дальзаводскую больницу.

– К нам стали поступать пациенты с внебольничными пневмониями, это очень тяжелые пациенты, потому что имеются сопутствующие патологии – сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, заболевания бронхо-легочной системы, – рассказала корреспонденту РИА VladNews главный врач больницы № 4 Елена Новицкая.

– Также к нам поступают пожилые пациенты – и 80 лет, и 90 лет, которые нуждаются в дополнительном внимании. Им нужно не только оказать медицинскую помощь, но и предоставить уход, дополнительное питание. Все мероприятия были проведены: усилили питание, увеличили штат медицинских работников, которые занимаются медобеспечением таких пациентов. Конечно, все это дает дополнительную нагрузку. Многие наши сотрудники, особенно анестезиологи, реаниматологи, медицинские сестры палат интенсивной терапии, работают круглосуточно. В первое время, когда больница была перепрофилирована, врачам по двое-трое суток приходилось находиться у постели больных, потому что это те больные, состояние которых может измениться каждую минуту. Такие пациенты должны находиться под непрерывным динамическим наблюдением, – рассказывает главврач.

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