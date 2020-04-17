Идет противоклещевая обработка скверов и кладбищ Противоклещевая обработка будет проводиться на территории всех муниципальных образований и продлится в течение 7-10 дней, сообщили в территориальном Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

«Эти мероприятия реализуют специализированные организации с использованием защитных костюмов, спецоборудования и химических составов. В связи с этим временно доступ граждан на данные территории запрещен», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Как уже писал «В», на время проведения соответствующих работ нахождение в этих местах запрещено.

Фото с сайта newsvl.ru

Автор: Отдел новостей «В»