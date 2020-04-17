Подъяпольское: въезд и выезд ограничен У двух жителей поселка, вернувшихся в конце марта из Московской области и пренебрегших предписаниями о самоизоляции, выявлен коронавирус.

Сейчас заболевшие проходят лечение в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2.

Роспотребнадзор совместно с администрацией района провели работу по выявлению эпидемиологических очагов и людей, которые контактировали с инфицированными. Тест на наличие инфекции COVID-19 был взят у 55 односельчан заболевших.

Для предотвращения распространения COVID-19 оперативным штабом Шкотовского района принято решение частично ограничить въезд и выезд на территорию поселка Подъяпольское, предварительно до 29 апреля. Исключение составят сотрудники организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта.

Приостанавливается движение пассажирского автотранспорта по маршруту Большой Камень –Подъяпольское и Фокино – Подъяпольское. Закрыта дежурная группа в детском саду № 40 «Маячок». Обучение учеников школы № 14 продолжается в дистанционном режиме.

Автор: Отдел новостей «В»