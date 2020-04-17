Число больных с коронавирусом достигло 40 человек В Приморском крае на 10.00 16 апреля официально подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии, сообщает пресс-служба правительства края.

Выздоровели три человека. На лечении находятся 35 человек. Два человека умерли.

В инфекционном госпитале отмечают, что состояние у большинства пациентов стабильное и заболевание протекает в легкой или средней форме.

«Есть несколько пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, это люди старшего возраста, чей иммунитет ослаблен пневмонией, а сама болезнь осложнена хроническими заболеваниями», – добавили в госпитале.

Под наблюдением медиков на самоизоляции находятся почти 6 тысяч человек, а также в медучреждениях около 100 человек – контактных с лицами, у которых подтвержден COVID-19.

Автор: Отдел новостей «В»