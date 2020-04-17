Продуктовые наборы заменят школьные обеды Во всех муниципальных школах Владивостока вчера, 16 апреля, приступили ко второму этапу выдачи продуктовых наборов.

В период дистанционного обучения они положены учащимся, которые по закону имеют право на бесплатное горячее питание. Продукты рассчитаны за период с 13 по 30 апреля.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города, в каждой школе график выдачи составлен так, чтобы избежать скопления большого количества родителей одновременно. Например, в школе № 33 на улице Сахалинской вчера выдавали продукты начальной школе.

«Детям 1-4-х классов набор положен взамен горячих завтраков и молока, – говорит главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования Инна Бахтина. – Вторая категория – дети 5-11-х классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также опекаемые. Им по закону положены горячие обеды. И, наконец, дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получают наборы вместо завтраков и обедов».

Ведущий технолог компании «Флагман» Татьяна Кожухова подчеркивает, что все наборы сформированы так, чтобы по своей пищевой и энергетической ценности соответствовать завтракам и обедам, которые школьники получали во время очного обучения.

«Для этого каждый родитель получает подробное описание того, что есть в наборе, – рассказывает она. – При желании можно взвесить все продукты – в холле школы установлены весы. В составе наборов – соки, крупы, печенье и другие продукты».

Выдавать продуктовые наборы будут с 16 по 18 апреля. Графики представлены на сайтах школ, порталах «Империя школ» http://pupils.ru и «Сетевой город. Образование» https://sgo.prim-edu.ru, школьных досках объявлений и распространены в родительских чатах.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В»