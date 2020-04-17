Патриарх разрешил благословлять куличи дома Как сообщает сайт Патриархия.ru, учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во гробех живот даровав», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».