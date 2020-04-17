Поделись с ближними, как ходить в квартире по-скандинавски Период самоизоляции – не повод забывать о тренировках, уверены члены организации «Твой ЗОЖ». Общественники запускают во Владивостоке полезный конкурс, в котором может поучаствовать каждый желающий, сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс объединит спортивных и активных горожан и подарит всем хорошее настроение. Правила простые: достаточно записать видео со словами «Домашний «Твой ЗОЖ» и показать простые упражнения со скандинавскими палками в домашних условиях. Это может быть разминка, моторика рук, подтягивание, приседания, ходьба на месте и другие упражнения – на что хватит фантазии. Продолжительность видео – не более 45 секунд.

Работу нужно разместить на личной странице в социальной сети Instagram, отметить @proo_tvoyzozh и @sporteveryday_primorye и поставить хештег #твойзожсидимдома.

Все видеоролики будут размещены на странице «Твой ЗОЖ» в Instagram. Первые 30 участников получат приз – кепку от общественной организации «Твой ЗОЖ». Три победителя, чьи работы наберут наибольшее количество лайков, получат наборы скандинавских палок.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»