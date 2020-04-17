Лучшие музеи – в Кировском и Сергеевке Подведены итоги регионального этапа конкурса лучших школьных музеев.

Напомним, что он проводился в рамках проекта «Историческая память». Главной целью проекта была поддержка лучших музеев, комнат воинской славы, уголков памяти, работающих в школах Приморья.

Как рассказала региональный координатор проекта Анна Алеко, на общем фоне самыми интересными и активно работающими признаны пришкольные музеи из поселка Кировского и села Сергеевка.

– Создание музея – многосложный и трудоемкий процесс, а создание его на базе школы тем более. Особенно когда речь идет об отражении специфики Великой Отечественной войны и о выражении регионального компонента, то есть уникального вклада Приморья в Великую Победу. Спасибо тем людям, которые бережно хранят нашу историю, создавая и развивая такие учреждения, – отметила Анна Алеко.

Оба пришкольных культурных учреждения, занявшие первые места, будут рекомендованы членами комиссии для участия во Всероссийском этапе конкурса.

Автор: Отдел новостей «В»