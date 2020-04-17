День Весны и Труда пройдет без шествий и концертов Первомайскую демонстрацию отменили во всех муниципалитетах края, информирует пресс-служба правительства края.

Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на набережной Спортивной гавани и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся.

«1 Мая 2020 года, пожалуй, впервые будет проходить в таких сложных, нестандартных условиях. Подготовка к первомайской демонстрации и ее проведение включают большую организационную работу, подразумевающую участие десятков тысяч людей в разных муниципалитетах края. Поскольку ограничительные меры действуют у нас до 30 апреля и такая работа несет дополнительный риск появления новых случаев заражения инфекцией, было принято решение об отмене традиционных шествий и сопутствующих массовых праздничных мероприятий на 1 Мая в Приморье», – уточнила заместитель председателя регионального правительства Елена Бронникова.

Отметим, что в 2019 году празднование Международного дня солидарности трудящихся только во Владивостоке собрало более 20 тысяч человек.

Автор: Отдел новостей «В»