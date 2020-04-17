Читай Есенина со всеми Владивостокская централизованная библиотечная система приглашает всех желающих почитать стихи Сергея Есенина.

Как рассказали в ВЦБС, 25 апреля по всей стране пройдет – вероятнее всего, в режиме онлайн – ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2020». Посвящена она будет Сергею Александровичу Есенину. В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанской земли, внесшего неоценимый вклад в отечественную культуру. Библиотеки подготовят разнообразную и познавательную программу, в которую войдут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.

Во Владивостоке одну из акций «Библионочи» решили начать заранее – инициировать поэтические чтения с жителями краевого центра.

Чтобы участвовать в акции, нужно просто прочитать стихотворение (или отрывок) Сергея Есенина. Процесс чтения необходимо снять на видео продолжительностью не более 60 секунд и выложить в социальных сетях с хештегом #всемыесенин #библионочь2020. Итоги акции будут подведены 25 апреля.

На сайте ВЦБС собраны материалы о жизни и творчестве Есенина, которые помогут, как надеются сотрудники библиотек Владивостока, сильнее проникнуться его творчеством и больше узнать об этом замечательном поэте.

«Читайте Есенина с гордостью, со светлой печалью, с шальным русским размахом, с пьянящим весельем, со страстью, с невыраженной глубинной тоской…» – говорится на сайте ВЦБС.

Автор: Отдел новостей «В»