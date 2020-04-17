За одну неделю – 20 новорожденных В уссурийском зоопарке «Чудесный» настоящий беби-бум. 1 апреля здесь родились четыре мини-пига (декоративная порода свиней), 2 апреля – три декоративных кролика, 3-го – малышка пони, 4-го енот-полоскун Алиса принесла пятерых щенят.

Но самым богатым на потомство выдалось 7 апреля. В этот день в зоопарке появились на свет два суриката, два козленка и еще пять енотов-полоскунов. Всего за первую неделю месяца родилось больше 20 зверей!

Как уточняет руководство зверинца, такого всплеска рождаемости здесь не ожидали. О том, что многие животные ждут потомство, знали, но планировали, что первые малыши начнут появляться на свет не раньше 20 апреля.

– Мы пытались найти логичное объяснение такому всплеску рождаемости, но все больше склоняемся к тому, что это чудо или подарок от животных за нашу к ним любовь и заботу, – комментирует директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова.

Все малыши и их родители чувствуют себя хорошо.

Фото предоставлены зоопарком «Чудесный»