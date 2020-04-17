Острова – под запретом Въезд разрешен только местным жителям и пациентам Медцентра ДВФУ

С 17 апреля посещение островов Русского, Попова и Рейнеке будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии.

Беспрепятственно посещать островные территории Владивостока смогут только лица, следующие к месту проживания, работы или лечения. Такие меры приняты в целях соблюдения гражданами режима самоизоляции. Нарушителей ждет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

«Решение принято на основании постановления губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», – пояснил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских. – Для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции, будут осуществляться рейдовые мероприятия».

Как подчеркнул Сергей Русских, основанием для посещения Рейнеке и Попова, а также въезда на остров Русский станут гражданский паспорт с отметкой о регистрации, справка с места работы утвержденной формы или направление к врачу. Напомним: самое малое, что ждет нарушителей, – это штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Гуд-бай, электричка

Едва ли не добрая половина электропоездов отменяется с завтрашнего дня в Приморье. Как поясняют в оперативном штабе ГО и ЧС Приморского края и компании-перевозчике, это сделано для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции среди жителей региона. «Экспресс Приморья» призывает жителей края с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

С 18 апреля временно отменяются следующие пригородные поезда: Владивосток – Кневичи в 11.51 и 16.00;

Кневичи – Владивосток в 10.40 и 13.25;

Владивосток – Надеждинская в 12.45, 15.20, 16.25 и 21.10; Надеждинская – Владивосток в 14.35; Надеждинская – Мыс Чуркин в 17.27 и 18.52; Владивосток – Артем Приморский 1 в 20.30; Мыс Чуркин – Надеждинская в 19.10; Уссурийск – Хасан.

С 19 апреля временно отменяются поезда Хасан – Уссурийск и Владивосток – Арсеньев – Новочугуевка.

С 20 апреля – поезд Новочугуевка – Арсеньев – Владивосток.

О возобновлении курсирования этих поездов компания-перевозчик сообщит отдельно. Впрочем, надеяться на возобновление движения в ближайшее время не стоит. Напомним, что до 30 апреля также отменено более 30 рейсов междугородних автобусов.

Фото с сайта vlc.ru