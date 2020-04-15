Как из Владивостока «азиатскую гостью» прогнали Более ста лет назад наш город уже переживал опасные эпидемии и тогда же научился с ними бороться

Пандемия коронавируса, помимо прочего, ввела в наш обиход понятие «самоизоляция». Законопослушная часть общества перешла в режим «сидим дома». Появившееся свободное время лично у меня посвящено поиску интересных историй из прошлого нашего города.

И вот, перелистывая пожелтевшие страницы номеров газеты «Владивосток» за 1902 год, обнаруживаю большое количество публикаций об эпидемии азиатской холеры, занесенной в наши края сезонными рабочими из Китая. И, что самое поразительное, в тех событиях, несмотря на значительное удаление во времени, прослеживается немало параллелей с современным миром. Думаю, многим будет интересно узнать о том, что происходило во Владивостоке 118 лет назад.

Ассигновать из запасного фонда

Итак, в 1902 году Владивосток уже не первый раз столкнулся с эпидемией азиатской холеры. Чтобы не допустить широкого распространения опасной болезни, в городе стали принимать срочные меры.

На городских окраинах были выстроены временные холерные изоляторы, а при каждой полицейской части устроены специальные санитарные станции. Руководство этими станциями было возложено на фельдшеров морского ведомства. На каждой из них имелся необходимый запас лекарств и средств для дезинфекции. Начальником над всеми санитарными станциями города назначался особый морской врач, в его обязанности также входила работа по дезинфекции жилищ зараженных больных.

24 июня 1902 года во Владивостоке состоялось срочное заседание городской думы, на котором было принято решение ассигновать из запасного капитала местной казны 20 тысяч рублей на мероприятия против распространения эпидемии. На строительство холерных изоляторов на окраинах центральной и западной части города дума выделила еще 10 тысяч рублей из запасного фонда.

Также было принято решение пригласить на работу шестерых врачей с выплатой каждому жалования 300 рублей в месяц и троих студентов-медиков пятого или четвертого курса, жалованье которых составит 150 рублей, и оплатить им проезд к месту работы.

Важный город, а лечебниц нет

Увы, в 1902 году во Владивостоке еще не существовало развитой сети лечебных учреждений. В городе имелись лишь небольшая больница на 40 мест, морской госпиталь, два лазарета, лечебница на 30 мест да тюремная больница на шесть коек.

Самым крупным медучреждением был морской госпиталь, переведенный во Владивосток из Николаевска-на-Амуре в 1872 году. Для него были отведены пять флигелей, четыре из них предназначались для нижних чинов и один для арестантов.

Иногда на лечение в морской госпиталь принимались лица гражданского ведомства – при условии, что имелись свободные места и болезнь не была заразной. Что интересно, в госпитале не было зданий со специальными лечебными отделениями для офицерского состава, женщин и детей. Пациентов этих категорий размещали в палатах одного из флигелей, предназначенных для нижних чинов.

Известно, что вопрос о расширении морского госпиталя поднимался не один раз, но, несмотря на все ходатайства, так и остался нерешенным.

В номере за 3 ноября 1902 года газета «Владивосток» писала: «Недостаток медицинского персонала на восточной окраине так велик и ощутителен, что похлопотать об открытии при местном Восточном институте особого медицинского факультета было бы крайне желательно. С окончанием железной дороги Владивосток делается очень важным городом, а потому иметь в нем всегда клиники, госпиталь с хорошими профессорами и деятельными студентами (как для морского, так и для сухопутного ведомства) для всего края очень и очень желательно…»

Предсказывая судьбу, не угадал собственной

Регулярно в разделе «Хроника» газеты «Владивосток» появлялись различные сведения и новости об эпидемии азиатской холеры.

«Главный начальник края признал необходимым следующие меры на Уссурийской железной дороге: в состав каждого пассажирского поезда включать санитарный вагон, производить врачебные осмотры, осматривать пассажиров в поездах, следующих по направлению от Маньчжурии на станциях Гродеково, Никольск, Владивосток и Хабаровск. Устроить приемные покои на станциях, приспособив для этого санитарные вагоны», – сообщало издание в номере за 21 июля 1902 года.

Появлялась в газете и информация неофициального характера, сдобренная авторскими эмоциями: «На Фонтанной улице, в доме Меркуловой, жил известный итальянец с птичками. Он же водил обезьян по городу и заодно скупал старое тряпье, которое возил на ручной повозочке. Угадывая и предсказывая судьбу по билетикам, которые птички доставали из ящичка, он не отгадал своей собственной судьбы и умер от холеры, – сообщал репортер «Владивостока» в номере за 8 сентября. – В настоящее время все барахло, которое принадлежало итальянцу, хотят продать с аукциона. Не лучше ли эти вещи предать огню где-нибудь за городом, чем подвергать других опасности?»

За ложную тревогу – арест

В июле 1902-го в газете «Владивосток» появилось очередное «эпидемиологическое» сообщение: «С высочайшего соизволения начальникам областей Приамурского генерал-губернаторства предоставлены следующие полномочия. 1. Право издавать санитарные и другие по местным условиям, необходимые для борьбы с эпидемией и сохранением общественного порядка, обязательные постановления. 2. Подвергать собственною властью виновных в нарушении сих постановлений денежным взысканиям до 500 рублей или аресту до трех месяцев».

За распространение слухов и недостоверной информации об эпидемии также предусматривалось наказание. Так, 22 сентября 1902 года «Владивосток» сообщал: «Редактор «Восточного вестника», коллежский асессор Василий Федорович Сущинский, за составление и напечатание заметки, содержащей в себе ложные сведения по холере, могущие возбудить тревогу среди населения, по постановлению военного губернатора Приморской области на основании закона 18 июля 1902 года подвергнут аресту на 10 дней».

Скученности не допускать

В том же 1902 году появляется обязательное к исполнению постановление губернатора Приморской области. Для предупреждения появления и распространения эпидемии холеры жителям области было приказано неуклонно исполнять ряд требований. Например, «немедленно сообщать в ближайший полицейский участок о каждом сомнительном случае заболевания»; «не допускать скученности сборных квартир сверх нормы (1 куб. сажень на человека)». Губернаторским приказом запрещалось также распространять ложные слухи и известия о заболевании холерой. Всего в постановлении было 14 пунктов, за неисполнение которых виновные должны были «привлекаться к ответственности в административном порядке с наложением штрафа до 500 рублей или аресту сроком до трех месяцев».

…Приходится признать, что и в наше время, когда человечество столкнулось с новой болезнью, от которой пока еще нет вакцины, меры предосторожности остаются такими же.

Тогда, в 1902-м, Владивосток справился с эпидемией азиатской холеры. Справится он и с новой напастью. Надо только всем вместе приложить для этого некоторые усилия, выполнять несложные правила и беречь себя и окружающих. И тогда, будем надеяться, наша самоизоляция надолго не затянется.

Детали

Два грамма перца и полчарки вина

17 июля 1902 года командир Владивостокского порта контр-адмирал Николай Гаупт издал приказ, которым требовал принять специальные профилактические меры «ввиду могущих появиться во Владивостоке заболеваний азиатской холеры». Этим приказом помимо прочего предписывалось:

«1. Выдавать морским командам перец для прибавления в командные щи в количестве до полузолотника на человека в неделю (ползолотника – чуть больше двух граммов. – Прим. авт.).

2. Для уменьшения количества выпиваемой воды выдавать лишнюю порцию чая с таким расчетом, чтобы чай был круглые сутки.

3. При переходах под парами при температуре наружного воздуха +20 градусов выдавать машинной команде красного вина по полчарки в день на человека для прибавления его в чай…»

Справка «В»

Холера – «азиатская гостья» – впервые проникла на территорию Российской империи в 1829 году, после чего каждое десятилетие приносила крупные эпидемии. Самой опустошительной стала эпидемия 1848 года, когда заболело более 1,5 млн человек и почти 700 тысяч умерло. Всего в период 1830-1910 годов «азиатская гостья» унесла 2,089 млн жизней (по данным издания «О распространении холеры в России», Оницканский М.С., СПб., 1911).

Владивостока эпидемия холеры коснулась в 1886, 1890, 1902, 1909 и 1910 годах (по данным издания «Известия Общества врачей Южно-Уссурийского края»).

Фото:

Карла БУЛЛА с сайта rg.ru, с сайта Русского географического общества,

Автор: Дмитрий ШАКИН, специально для «В»