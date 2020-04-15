Мало город создать, его еще надобно сохранить В год 200-летнего юбилея первого почетного гражданина Владивостока его напутствиянам по-прежнему актуальны

Имя морского министра России адмирала Ивана Шестакова практически стерто из памяти нашего города. А жаль. Ведь это первый почетный гражданин Владивостока. 13 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Алексеевича.

Полузабытые страницы в истории дальневосточной столицы «В» приоткрывает с помощью сотрудника Военно-исторического музея ТОФ подполковника в отставке Юрия Сыромятникова.

Желаем оставаться здесь

В Приморье руководитель императорского морского ведомства побывал всего один раз – летом 1886 года. Но этот визит оказался судьбоносным.

Население и гарнизон Владивостока ждали приезда министра с огромным нетерпением. Все дело в том, что по городу упорно ходили слухи, что главную базу Сибирской флотилии будут переносить в новое место из-за того, что зимой бухта Золотой Рог и пролив Босфор-Восточный замерзают. Ледоколов еще не было, а потому с января по март судоходство сталкивалось с проблемами. И если гражданские транспортные и рыбачьи суда могли смириться с таким положением, то для военно-морского флота подобная ситуация была неприемлемой.

По этой причине по истечении четверти века с момента основания военного поста во Владивостоке жизнь здесь замерла сама собой: нового строительства не велось, народ ждал окончательного решения верховной власти. Люди были готовы сняться с насиженного места и начать обустраиваться на берегу другой, более гостеприимной бухты. Но больше всего они желали оставить все как есть.

Заступники первого ранга

Вице-адмирал Иван Шестаков прибыл в главную гавань России на Тихом океане на борту пассажирского парохода «Москва» Добровольного флота. На мачте его развевался вымпел морского министра. Встречать высокого гостя на пристань вышло полгорода. Гром пушек, цветы, хлеб-соль, торжественные речи, приемы, экскурсии…

С докладом о положении дел во вверенной ему флотилии выступил первый военный губернатор Приморья контр-адмирал Александр Фельдгаузен (позднее он стал вторым почетным гражданином Владивостока). Из Хабаровска для беседы приехал только что вступивший в должность (и также первый) генерал-губернатор Приамурья генерал-лейтенант барон Андрей Корф. Все вместе они на катере обошли строй боевых кораблей, поднялись на некоторые из них и пообщались с офицерами.

Военные моряки, понятное дело, перебираться из Владивостока в необжитые места не хотели. Барон Корф также настаивал на сохранении прописки флота в Золотом Роге.

Руководитель военно-морского ведомства отвечал на все их переживания удивлением: ведь он-то как раз выступал за сохранение места базирования флота и положенных генерал-губернатором Восточной Сибири генералом от инфантерии графом Николаем Муравьевым-Амурским традиций. О чем и собирался доложить государю императору.

Тем более что у Владивостока были и другие заступники. К примеру, великий князь Алексей Александрович, который еще в чине капитан-лейтенанта и должности старшего офицера фрегата «Светлана» накануне посетил наш город и стался в полном восхищении от его видов и возможностей. За сохранение тихоокеанского форпоста ратовал и министр путей сообщения вице-адмирал Константин Посьет.

Восторгу владивостокской публики не было предела.

«Вы нас успокоили»

Городское руководство устроило званый обед с приглашением наиболее известных гражданских лиц и военных чинов. Тогдашний глава Владивостока Игнатий Маковский с бокалом вина в руке выступил с речью. «Ваше высокопревосходительство, – обратился к Шестакову городской голова, – Владивосток почти со дня своего основания поставлен был в необходимость постоянно опасаться за свою будущность, сомневаться в прочности своего существования, так как в продолжение 15 лет неоднократно возбуждался вопрос о переносе порта. Это, конечно, не могло не задерживать его развития. Но вы посетили нас и успокоили, теперь правильное экономическое развитие Владивостока вполне обеспечено».

В ответной речи министр сказал собравшимся: «Развитие города зависит не столько от решений Санкт-Петербурга, сколько от действий чиновников на местах. И здесь надо еще много поработать. Ведь на то и дается самоуправление городом, чтобы облегчить заботы правительства и честно разделить труды его. Только в этом случае Владивосток станет главным портом Сибири и никто не сможет покуситься на месторасположение крепости и флота».

Еще одну речь Иван Алексеевич держал в Обществе изучения Амурского края. Кстати, по возвращении в столицу он купил на свои средства более тысячи книг и брошюр, которые отправил библиотеке ОИАК. В ответ приморские первопоселенцы, историки, географы, военные избрали его почетным членом общества.

Вперед, в будущее

Министр исполнил свое обещание. В докладной записке на имя Александра III он описал все преимущества Владивостока и предложил отказаться от поиска другого места для порта, крепости и города. Государь благосклонно принял его предложения. Владивосток стал получать из государственного бюджета достаточные средства на военное и гражданское строительство.

С той поры в городе активно возводились пристани и дороги, прокладывались водопровод и канализация, поднимались каменные дома в центре и на окраинах, появился кирпичный завод. С запада приходили новые военные корабли, для ремонта которых развивались еще и мастерские будущего Дальзавода.

Владивосток официально был объявлен городом и выделен из состава Приморской области как самостоятельная административная единица. Его территория включала полуостров Муравьева-Амурского и ближайшие острова. Город до сих пор остается практически в этих же границах.

Чем еще помог Иван Шестаков нашему краю? Он содействовал выделению финансовых средств на строительство Южно-Уссурийской железной дороги от Хабаровска до Владивостока. До этого вопрос с финансированием не решался целый год, несмотря на все усилия ярого защитника Дальнего Востока Константина Посьета. При непосредственном содействии Шестакова были установлены регулярные рейсы судов Доброфлота между Дальним Востоком и портами Европейской России, что, в свою очередь, явилось мощным стимулом экономического роста окраины.

За все эти усилия городская дума и нарекла флотоводца первым почетным гражданином Владивостока.

Справка «В»

Иван Алексеевич Шестаков родился под Смоленском в семье отставного флотского офицера. В возрасте 10 лет был принят в Морской кадетский корпус, однако не окончил его из-за своего свободолюбивого и своенравного характера. И хотя в 14 лет он экстерном блестяще сдал экзамен на первый офицерский чин, был вынужден юношей отправиться на Черноморский флот в унтер-офицерском звании. Совершил несколько дальних плаваний. Мичманом его сделал уже адмирал Михаил Лазарев, рассмотрев в нем прекрасные данные моряка. Он же позднее назначил уже лейтенанта Шестакова командиром корабля «Скорый».

В годы Крымской войны предложил совершить с Балтики корабельный поход и напасть на Великобританию. После войны занимался исследованием черноморских берегов, был на дипломатической службе, строил современные для той поры броненосцы. Именно Иван Шестков разработал проект и сделал чертеж быстроходных канонерских лодок, которые их экипажи окрестили «шестаковками».

Снова ходил в дальние походы (и, кстати, был старшим офицером на корвете «Рюрик»). Был в свите императора и дружил с членами императорской семьи.

На непродолжительное время оставил службу и стал градоначальником Таганрога, где открыл мореходную школу. Следом стал губернатором Виленского края. И, наконец, в чине вице-адмирала возглавил морское министерство.

Иван Шестаков настаивал на освоении и укреплении Дальнего Востока. Зато категорически отвергал идею закрепления за Россией Аляски и Алеутских островов, мотивируя это нехваткой в казне средств и отсутствием сил для их защиты.

Скончался адмирал и генерал-адъютант Шестаков в Севастополе в ходе очередной командировки. Там же его и похоронили в храме Святого Владимира.

Фотокопия с сайта pinterest.ru, фото из архива музея имени Арсеньева

Автор: Николай КУТЕНКИХ