Список составили с учетом пожеланий горожан Подрядчики завершили работы по ремонту сразу двух лестниц во Владивостоке. Новые марши взамен старых и пришедших в негодность появились в районе домов № 44 и 94 на улице Борисенко, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В управлении дорог и благоустройства отметили, что для удобства горожан каждую лестницу оснастили поручнями.

«По итогам мониторинга и обращений граждан был сформирован предварительный список, в нем около 30 адресов, где в этом году в первую очередь необходимо отремонтировать лестницы. Стоит отметить, что этот список регулярно дополняется новыми объектами», – подчеркнули специалисты.

Отметим, что на днях мэрия Владивостока объявила очередной аукцион на поиск подрядчиков для проведения ремонта лестниц на Кирова, 14/1, Днепровской, 16, Сахалинской, 48 и 58, Космонавтов, 19, 3-й Строительной, 9 и Борисенко, 100.

В прошлом году в городе вместо старых и разрушенных лестниц сделали новые лестничные марши по 32 адресам: на Чкалова, 17-20, на участке от Котельникова, 26 к остановке «Школа милиции», на Писаревской, 6, Ватутина, 20, Окатовой, 18, Часовитина, 11, Интернациональной, 59, Хабаровской, 19, Океанском проспекте, 106/1, в районе Жигура, 40, 44 и 52 (здесь появились две новые лестницы), в районе проспекта «Красного знамени», 109, от остановки «Котельникова» к дому № 14 на Аллилуева, от Тухачевского, 24 к детскому саду № 35, на Шилкинской, 8-10, от дома № 74 на Луговой к Сабанеева, 13 и другим. Лестницы ремонтировали и восстанавливали также в рамках комплексного ремонта ряда улиц краевого центра.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»