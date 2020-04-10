Гайдамакский сквер обновят к майским праздникам Ремонт ливневой канализации, пешеходных дорожек, лестниц и озеленение – компания-подрядчик активно реализует план по благоустройству Гайдамакского сквера во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, сейчас там уже завершают замену поврежденных бортовых камней, а как только позволит погода, приступят к асфальтированию тротуаров.

По результатам электронного аукциона подряд в Гайдамакском сквере получило ООО «ПримДорСтрой». Подрядчику до конца апреля предстоит полностью заменить поврежденные участки бордюров, восстановить пешеходные зоны, лестницы и ливневку. Финальной стадией работ станет озеленение сквера.

«Сейчас строители завершают работу по замене бортовых камней. Следующим этапом работ станет асфальтирование, в сквере планируется уложить более 1200 квадратных метров асфальта. Эти работы начнутся, как только установятся устойчивые положительные температуры воздуха», – рассказал главный специалист отдела ремонта объектов благоустройства управления дорог и благоустройства Алексей Ярушин.

Напомним, что в этом году работу по благоустройству ведут и в парке Минного городка. Там восстанавливают систему ливневой канализации, приводят в порядок пешеходные зоны. Также в парке будут отремонтированы две лестницы, установлены фонари, урны и лавочки.

Кроме этого, ряд территорий Владивостока также планируется реконструировать в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них – второй этап работ в Пушкинском сквере, Крымский сквер на улице Светланской, 147, перенос памятника жителям острова Попова и острова Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством прилегающей территории на о. Попова.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»