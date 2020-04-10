Не вирусом единым… Встречаемся онлайн Состояние самоизоляции, работа на удаленном доступе, вид на улицу из окна – на некоторое время мы оказались именно в такой реальности, читатель…

Но остановилась ли культурная жизнь, если закрыты театры, галереи, музеи и выставочные залы? Нет, и три раза нет! На время вынужденного простоя все культурные учреждения Владивостока и Приморского края предлагают своим поклонникам, преданным зрителям возможность встречи с прекрасным в Интернете – на своих сайтах и на страничках в социальных сетях.

Например, Уссурийский городской театр имени Комиссаржевской на своем сайте ежедневно ведет аудиотрансляции «Читаем вместе». Актеры театра читают лучшие классические произведения для детей и взрослых (0+).

Приморская сцена Мариинского театра начала выкладывать на своей странице в сети «Фейсбук» историю создания самых знаменитых балетных и оперных спектаклей с фотографиями (6+).

А Мариинский театр в Санкт-Петербурге ведет онлайн-трансляции выступлений оркестра театра под управлением Валерия Гергиева (0+).

У Приморского отделения Союза художников России – онлайн-трансляции с выставок Марины Пихтовниковой и Евгении Ефремовой, которые сейчас работают в выставочных залах союза (6+).

Музей имени Арсеньева проводит целые серии мастер-классов для детей и родителей. Например, зайдя на страничку музея, можно научиться делать мультфильмы (0+). А еще музейная кошка Маша регулярно появляется на фотосессиях и передает привет всем посетителям, по которым уже успела соскучиться.

Театр Горького рассказывает о своей истории и о самых ярких, знаковых спектаклях. Например, на днях 20 лет исполнилось одной из визитных карточек театра – постановке «Поминальная молитва». Этому событию был посвящен отдельный пост с большим количеством фотографий (6+).

Большие музеи, столичные (например Эрмитаж), в режиме нон-стоп проводят онлайн-экскурсии по своим залам, рассказывают об интересных экспонатах. Многие театры Центральной России дают возможность увидеть свои спектакли в трансляциях.

Словом, человеку, который привык свой досуг проводить разнообразно и умно, и сегодня есть чем занять ум и душу.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ