Хранит историю кирпич Музей имени Арсеньева продолжает виртуальные мини-экскурсии для всех желающих на своем сайте и страницах в социальных сетях и рассказывает об экспонатах, которые хранятся в фондах музея.

Например, кирпич… Во Владивостоке существовало множество кирпичных заводов. Если вы были в главном корпусе в зале «Время Дела», вы могли видеть целую коллекцию кирпичей, изготовленных в городе на рубеже XIX–XX веков (0+).

Алексей Дмитриевич Старцев – один из известных предпринимателей города. Его можно было бы назвать владивостокским графом Монте-Кристо: в июне 1891 года он оформил купчую на тысячу десятин острова Путятина, а оставшуюся взял в аренду на 99 лет. За следующие пару лет купец создал многоцелевое хозяйство, которое, несмотря на удаленность рынков сбыта, составило конкуренцию даже именитым зарубежным производителям.

Гордостью владельца был кирпичный завод, обладавший мощнейшим современным оборудованием, рассчитанным на выпуск миллионов кирпичей не только для строительства хозяйственных объектов на острове Путятина, но и для продажи в город, а то и за границу. О качестве продукции вопросов и не возникало: на каждом кирпиче стоял штамп «Старцев», что предполагало немедленный обмен дефектного изделия.

Алексей Дмитриевич был и известным меценатом: выделял деньги на строительство школ, больниц, выплачивал стипендии, делился опытом с местным крестьянством, помогал улучшать породы животных. Он не только давал деньги на постройку музея Общества изучения Амурского края – будущего музея имени В.К. Арсеньева, но и бесплатно поставлял кирпич для его строительства.

Еще один интересный экспонат – рукописная книга старообрядцев «Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис».

Сохранить память, пронести ее через время и пространство помогают книги, и зачастую они становятся настоящими памятниками истории. Так, хранящееся в музее «Откровение Иоанна Богослова» (конец ХVII – начало ХVIII вв.) насчитывает свыше 200 лет и часто упоминается как «Откровение» или «Апокалипсис». По содержанию имеет отличительные особенности, характерные для подобной литературы, в частности, предсказание будущего. В ней описываются события, сопровождающие второе пришествие Иисуса Христа, а также эпизоды до и после этого события.

Книжный переплет снабжен специальными застежками и состоит из двух досок, обтянутых кожей с тиснением. Книга рукописная, выполнена полууставным письмом (форма кириллицы, сложившаяся в XV веке) средней величины. Для заголовка каждой главы использована особая техника декоративного сочетания букв – вязь.

Книжный памятник принадлежит старообрядческой традиции и связан с историей шести поколений семьи Денисовых. Предки их происходили из донских казаков и принимали участие в крестьянской войне под предводительством Кондратия Булавина.

Книга поступила от Д.И. Денисова в 2008 году и с тех пор хранится в фондах музея. Экспонат не представлен на музейных площадках и ни разу еще не выставлялся в свободном доступе.

Фото предоставлено музеем имени Арсеньева

Автор: Отдел новостей «В»