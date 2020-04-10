Почему так скучают в галерее… В необычном флешмобе (массовой акции) приняли участие сотрудники Приморской картинной галереи. Они присоединились к идее, придуманной Красноярским драматическим театром имени Пушкина.

На странице картинной галереи в социальной сети «Фейсбук» фотографии с плакатами, на которых написаны шутливые фразы о том, почему сотрудники этого учреждения культуры скучают по своим посетителям. Посмотрите сами, улыбнитесь.

Кроме того, галерея на своем канале в YouTube значительно расширила список лекций, которые можно посмотреть и послушать. Эти лекции прошли в залах «картинки» в разное время, были записаны на видео и теперь в свободном доступе.

Вот список обновлений на этой неделе: «Встречи с литературным и арт-критиком Александром Лобычевым» (12+), «Балетная фотография. От классики до модерна. Лекция Игоря Лебедева – члена Союза фотохудожников России, руководителя секции «Творческая фотография» Молодежного центра Государственного Эрмитажа» (12+), «Фотографический натюрморт: история появления и тенденции развития. Лекция Игоря Лебедева» (12+), «Женщины-композиторы России XVIII-XIX веков. Лекция Анны Черновой – доцента кафедры изобразительного искусства ДВФУ, кандидата искусствоведения» (12+), «Это дело императорское… Собрание резных камней Екатерины II. Лекция Елены Дмитриевой – научного сотрудника отдела античного мира Государственного Эрмитажа» (12+).

«Напоминаем, что лекции мы загружаем каждый день, – сказано на странице Приморской картинной галереи, – подписывайтесь и следите за обновлениями».

Фото предоставлено Приморской государственной картинной галереей

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ