Зачем этот гражданин вышел на улицу? Этим вопросом теперь будут задаваться административные комиссии

Как уже писал «В», соответствующие поправки в приморский Кодекс об административных правонарушениях, направленные на защиту населения от последствий пандемии коронавирусной инфекции, на этой неделе внесли депутаты краевого парламента на внеочередной сессии. Но, судя по интонации и вопросам, которые инициаторам нововведений задавали народные избранники, сами они не до конца усвоили механизм, как и на кого будут налагаться новые санкции.

Авторы поправок, понимая контекст, отвечали в общепринятой ныне риторике: беспредела не допустим, а кошмарить и массово отправлять в кутузку никого не будут. А позже выяснилось, что дачникам и вовсе дали зеленый свет.

Движемся ли мы в сторону магазина?

С докладом о сути законопроекта выступил депутат Джамбулат Текиев. Он рассказал, что краевой закон о КоАП будет дополнен новой статьей 3.13, предусматривающей введение административной ответственности для граждан, должностных и юридических лиц за неисполнение требований региональных нормативных правовых актов, принятых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Приморского края. Для физических лиц штраф будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

– А как сотрудник полиции или административной комиссии будет определять, правильно человек поступил или нет, выйдя на улицу? – поинтересовался Евгений Зотов, депутат. – То есть вышел он в магазин или собаку выгулять либо вышел без какой-либо цели. Кто и как будет определять необходимость появления на улице? Пэпээсник должен что, установить, движемся ли мы в сторону магазина?

– Чтобы не допустить негативных настроений среди населения, будто бы сотрудники ДПС станут всех останавливать, рассмотрение административного дела будет возложено на административную комиссию, – рассказал Павел Мезенин, директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности. – Комиссия, в свою очередь, будет внимательно разбираться во всех нюансах. Есть обстоятельства крайней необходимости – выезд или выход к врачу, например. Есть право выйти в ближайший магазин, аптеку, выгулять собаку. Поэтому мы в целом не отдаем этот процесс на откуп рядовому полицейскому. Полицейский только делает опрос гражданина и направляет рапорт в административную комиссию. Сам он решение о наказании не принимает.

– Если гражданин идет пешком – понятно. А если он на личном авто, он также подвергается остановке и допросам? – продолжил Зотов.

– Мы не допустим беспредела, – успокоил директор департамента. – Начнем с простых вещей. Например, с составления протокола на людей, собравшихся в лесу на шашлыки. То есть с того, где присутствуют явные признаки нарушения.

– Так в тот же магазин можно идти далеко, – упорствовал депутат. – Можно вообще пройти по всем магазинам с одной точки города в другую. Или поехать туда, где цены ниже.

Павел Мезенин согласился, что жизненных обстоятельств очень много и все они понятны.

– Мы готовим разъяснения для административных комиссий и для полицейских, – отметил он. – Все делается, чтобы не допустить негативного настроения со стороны населения.

Права кошмарить нет

Депутат Вячеслав Дрожжин поддержал коллегу в попытках прояснить вопрос.

– Например, меня остановил сотрудник ДПС на улице, – представил он ситуацию. – Я могу сказать: вот когда административная комиссия соберется, тогда я и разверну машину и поеду домой. Так, что ли? Кто будет на месте это определять, правильно едет автомобиль или он вообще не имеет права находиться на дороге?

– На месте вас никто не будет привлекать к ответственности, – повторил Мезенин. – Максимум, что составит полицейский, это документ опроса, что вы делаете и зачем. Если он считает, что вы нарушаете, то направит материалы в административную комиссию. У него права вас кошмарить, извините за грубое слово, нет.

– Хорошо, кошмарить он не будет, но как он остановит весь поток, который идет? Как он всех отправит домой?

– А зачем ему это делать? – удивился директор департамента. – У нас нет ни сил, ни средств выпустить на улицы столько сотрудников правопорядка, чтобы всех тормозить. Проверка, конечно, будет выборочной. Поправки в КоАП предполагают норму ответственности при выявлении нарушений. Но это не значит, что все силы правопорядка будут брошены на улицу. Прежде всего мы говорим о гражданской ответственности и мерах самоизоляции. Те граждане, которые в недостаточной мере обладают гражданской ответственностью, и будут привлекаться к штрафам. Никакого «полицейского режима», постовых на каждом углу и так далее не будет. Мы не сможем этого сделать.

Без паспорта – уже виновен

Депутат Артем Самсонов продолжил моделировать ситуации своих коллег.

– У водителей всегда есть документ, удостоверяющий личность. Можно составить протокол и отпустить дальше, – сказал он. – А как быть, если человек идет по улице без документов?

– По федеральным правилам, утвержденным премьер-министром Мишустиным 2 апреля, документ при себе он обязан иметь, – сообщил представитель краевого правительства. – Не иметь документов – это тоже состав административного правонарушения. По существующему порядку человек будет задержан до выяснения личности.

– Сколько людей вы сможете за день задержать? – поинтересовался дальше депутат.

– Никто не собирается всех ловить и сажать в кутузку, – уже устало объяснил директор департамента. – Будут задерживать тех, кто умышленно нарушает. В лесу, например, собираются. Месяц отдыха дали для самоизоляции, а не для массовых сборищ.

– Не получится ли так, что мы соберем всех этих нарушителей в одном отделении? – спросили депутаты.

– Организационные моменты можно решить спокойно. Создать места для концентрации нарушителей, – ответил Павел Мезенин. – Но зачем это делать? Мы не собираемся этого делать.

Депутат Ефим Звеняцкий поинтересовался, какую ответственность будет нести полиция.

– Будут для них какие-то санкции за неправильные решения? – спросил он. – Надо их тоже обязать.

На это представитель краевого правительства заметил, что в Уголовном кодексе есть статьи за превышение должностных полномочий, есть надзорные органы и есть служба собственной безопасности.

Дачный сезон

Депутат Александр Петухов обратил внимание на ситуацию с дачниками.

– А чем мешают граждане, которые решили не в квартире самоизолироваться, а поехать на личной машине на приусадебный участок? – спросил он. – Может, там, на свежем воздухе, им будет лучше, чем сидеть взаперти в четырех стенах?

Эту же мысль поддержали и другие народные избранники.

Депутаты отмечают: штрафные санкции могут привести к тому, что тысячи жителей края потеряют доступ к дачным участкам. Весенняя полевая кампания будет испорчена со всеми вытекающими последствиями.

– Поступают вопросы от граждан о доставке запасенных продуктов, хранящихся в погребах, и использовании личного транспорта для завоза на дачные участки семенного картофеля, минеральных удобрений, инвентаря. Не налажено автобусное сообщение на дачных маршрутах. Эти вопросы надо решать, – отмечает депутат Владимир Беспалов.

– Эти вопросы не относятся к моим полномочиям, – ответил Павел Мезенин. – Глава государства сказал: необходимо. Это одна из мер по противодействию коронавирусной инфекции.

С Конституцией порядок

Ряд парламентариев усомнились в том, что региональные штрафы за выход на улицу отвечают требованиям Конституции РФ. Председатель ЗС ПК Александр Ролик успокоил сомневающихся.

– Статья 55-я Конституции говорит о том, что права и свободы гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо для защиты самих этих граждан, а также других лиц, государства и общества. Мы сегодня находимся как раз в такой ситуации, когда нужно защищать людей и предупреждать распространение инфекции.

Подавляющее большинство парламентариев выступило за принятие штрафных санкций.

– Тема обоюдоострая, касается всех граждан края, – отметил депутат Сергей Кузьменко. – Сложно реагировать на нестандартную ситуацию стандартными мерами. Сам факт возможности наказания дисциплинирует граждан.

Не все так страшно

За несколько дней, что прошли с введения новых административных наказаний, власти Приморья допустили ряд послаблений для местных жителей.

Так, губернатор Приморья Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу поездки на дачи. По его словам, все желающие могут поехать в выходные за город без опасений, что их остановят и применят к ним, как к нарушителям, штрафные санкции. Исключение составят большие группы отдыхающих: таким компаниям напомнят о необходимости соблюдения дистанции между гражданами с целью сохранить здоровье каждого. Также полицейские не будут досматривать и личный автомобиль: есть ли в нем рассада, удобрения, инструмент и прочие признаки дачника или нет.

Отложили и ввод электронных пропусков (кстати, в Москве, где эпидемиологическая ситуация намного сложнее, также временно отказались от этой идеи). Очевидно, что власть выдала населению кредит доверия и сделала акцент не на силовые методы, а на гражданскую сознательность. Ведь если еще совсем недавно в обществе слышались разговоры, что коронавирус – это ерунда и вообще не про нас, то теперь скептиков практически не осталось.

Фото Алексея ВОРОНИНА, из архива «В»

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ