Перепрофилировались на пошив масок и производство мыла
Малые и средние предприятия в России переориентируются на выпуск индивидуальных средств защиты. К ним присоединились и компании Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.
Среди производителей Владивостока такими предприятиями стали ООО «Институт моделирования одежды», ООО «Владивостокское предприятие «Ритм», ООО «Виаснаб-ДВ», ОАО «Дальхимпром». Они выпускают медицинские маски, перчатки, антибактериальное мыло. Продукция поставляется в торговые сети, крупные предприятия края и западной части страны.
Фото с сайта vlc.ru
Автор: Отдел новостей «В»