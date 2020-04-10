Китайские овощи завезут вагонами Министерство промышленности и торговли края прорабатывает вопрос доставки плодоовощной продукции в Приморье поездом из Хуньчуня. Поставки планируется начать в середине апреля, сообщили в пресс-службе края.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин уточнил, что плодоовощная продукция будет перевозиться 20 рефрижераторными контейнерами.

«Торговые сети уже рассматривают такой альтернативный способ поставки продукции. Завоз овощей поездом из Хуньчуня планируется начать 15-17 апреля», – уточнил министр.

По его словам, параллельно ведется работа по организации поставок в Приморье томатов из Узбекистана и плодовоовощной продукции из Вьетнама.

Напомним, что с 6 апреля прекращены автомобильные грузовые перевозки через российско-китайские погранпереходы Пограничный – Суйфэньхе, Полтавка – Дуннин и Турий Рог – Мишань. Такое решение китайские власти аргументируют невозможностью обеспечить централизованную проверку и карантин возросшего грузопассажирского потока.

Фото:

Александра Сафронова /primorsky.ru, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»