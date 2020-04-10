Как в условиях самоизоляции зарегистрироваться на бирже труда Приморский центр занятости запустил горячую линию, с помощью которой жители края могут проконсультироваться по всем вопросам в сфере занятости населения. Звонки принимаются в рабочее время по номеру 8-800-200-51-68.

В министерстве труда и социальной политики Приморья уточнили: операторы ответят на вопросы, связанные с поиском работы, проинформируют, какие документы необходимы для постановки на учет в качестве безработного и на какой размер пособия могут рассчитывать граждане.

В том числе приморцам объяснят, как в условиях самоизоляции можно дистанционно зарегистрироваться в органах службы занятости.

«Регистрация будет осуществляться через интерактивный портал краевого минтруда. Специалисты проконсультируют, как зайти в личный кабинет и подать заявление о предоставлении государственной услуги», – комментируют в службе занятости Приморья.

В пресс-службе региона напомнили: чтобы пройти регистрацию, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг, знать логин и пароль от личного кабинета.

Кроме того, в помощь гражданам, проходящим регистрацию в качестве безработных, пошаговая инструкция, с которой можно ознакомиться на интерактивном портале краевого минтруда на странице Приморского центра занятости населения.

Фото Александра Сафронова /primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»