В Приморье активизировались клещи Жертвами укуса опасных насекомых с начала этого месяца стали уже более 30 человек, сообщили в пресс-службе края.

По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, территория Приморья эндемична по заболеваемости клещевым энцефалитом, боррелиозом, риккетсиозом.

«В числе городов и районов, где клещи уже активны, – Владивосток, Находка, Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Хасанский, Надеждинский, Черниговский районы, Лазовский и Тернейский округа», – отметила главный санитарный врач края.

Она добавила, что активность клещей в регионе в среднем 215 дней. Большинство присасываний насекомых происходит при работе на дачных участках. В связи с ранней активностью этих членостоногих кровососов главам муниципальных образований совместно с территориальными органами Роспотребнадзора и с уполномоченными организациями, имеющими лицензии на проведение акарицидной обработки, рекомендовано начать проведение соответствующих работ с четверга, 9 апреля.

Особое внимание в первую очередь уделят кладбищам и местам рядом с погостами, учитывая предстоящие массовые посещения этих мест гражданами в родительский день.

Напомним, что в обязательном порядке акарицидной обработке также подлежат территории детских оздоровительных организаций, баз отдыха, медицинских организаций и санаториев, парков и скверов.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»