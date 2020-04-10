Красота против COVID-19 Представителям индустрии красоты Приморья разрешили возобновить свою работу с 9 апреля, но только при соблюдении ряда норм, позволяющих не допустить распространения коронавируса.

Об этом было заявлено в ходе селекторного совещания губернатора региона с руководителями органов власти и главами муниципалитетов.

Снятие ограничений коснется только тех парикмахерских салонов, которые не располагаются в местах массового скопления людей – в торговых центрах и на рынках. Работа разрешена при выполнении ряда условий: наличия централизованного водоснабжения и водоотведения, обслуживания не более одного клиента в зале. Перерывы между принятием посетителей до 30 минут для проведения уборки и дезинфекции после каждого клиента со сменой средств индивидуальной защиты персонала.

Как добавили в пресс-службе региона, постановлением правительства края может быть разрешена и деятельность предприятий, оказывающих косметические услуги. Глав муниципалитетов обязали подготовить списки организаций, которым разрешат обслуживать клиентов с 9 апреля, а краевому Роспотребнадзору – предложить механизм контроля за соблюдением сотрудниками этих предприятий всех мероприятий, позволяющих не допустить распространения коронавируса.

Фото Александра Сафронова /primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»