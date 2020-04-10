Банки обещают малому бизнесу беспроцентный кредит на зарплату Семь крупных кредитных организаций России, имеющих филиалы в Приморье, с 8 апреля начали выдачу кредитов предпринимателям под 0 % годовых. Эти деньги представители малого и среднего бизнеса смогут направить на заработную плату своим сотрудникам, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В первой очереди банков, которые получат денежные средства от Центрального банка, – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. Именно они будут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Кроме того, Минэкономразвития России проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

По условиям «нулевого» кредита срок ведения деятельности компании должен составлять не менее года. Обязательства рассчитаны на шесть месяцев, сумма будет определяться исходя из численности сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования). Это позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс.

«Подробнее обо всех послаблениях в период эпидемии предприниматели могут узнать по телефону горячей линии +7 (908) 972-65-00», – отмечают специалисты министерства экономического развития Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»