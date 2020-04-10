Лошадей, способных к резвой рыси, отправили в КНДР Из Приморья в Северную Корею отправлено 30 лошадей знаменитой породы Орловский рысак, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Животные, которых отобрали северокорейские заказчики на различных конных заводах России (14 жеребцов, 1 мерин, 15 кобыл), сначала прошли карантин в городе Суздале Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска «Хасан» в Приморье для последующей отправки в КНДР.

Инспектора Хасанского отдела регионального Россельхознадзора осмотрели животных, их состояние оценили как удовлетворительное. Все лошади чипированные. Соответствие чипов проверено сканирующим устройством.

Отметим, что микрочип исключает возможность подмены лошади и подтверждает чистоту ее происхождения.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской области

Автор: Отдел новостей «В»