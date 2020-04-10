Когда родители заняты на неотложных работах Во Владивостоке открылась дополнительная дежурная группа для детей, родители которых обеспечивают неотложные мероприятия в условиях чрезвычайных обстоятельств, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, в эту категорию входят медицинские работники в медицинских учреждениях и аптечных организациях; сотрудники организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. А также организаций, действующих непрерывно, обеспечивающих товарами первой необходимости или осуществляющих неотложные ремонтные работы.

Группа начала работать в муниципальном дошкольном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 145 г. Владивостока».

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»