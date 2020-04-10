Плановые отключения света и воды отменили до мая В краевом центре приостановлены плановые ремонтные работы на электрических и тепловых сетях МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), не влияющие на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в мэрии, такое решение принято из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Остановка ремонтных работ на сетях ВПЭС с 31 марта до конца апреля связана с введением режима самоизоляции. Многие горожане остаются дома и работают удаленно. В том числе у школьников начались видеоуроки по дистанционному обучению. В таких условиях наша задача – обеспечить жителей бесперебойной подачей электроэнергии», – пояснил директор ВПЭС Аркадий Тодоров.

Отметим, что отключения света и горячей воды могут быть связаны только с аварийными ситуациями. Для устранения непредвиденных ситуаций, в том числе в ночное время, следует обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333 (круглосуточно).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»