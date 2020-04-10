Фермеров обеспечат рассадой Личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства обеспечат рассадой. Такое поручение дал глава региона Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе края.

Губернатор подчеркнул, что в связи со сложной эпидобстановкой приморским сельхозпроизводителям необходимо оказать поддержку. Главам муниципальных образований необходимо собрать заявки от фермеров по закупке элитных семян овощей, картофеля, приобретению техники в лизинг и передать в региональный минсельхоз. Также нужно организовать работу продовольственных рынков с соблюдением всех правил санитарной гигиены.

По данным минсельхоза, такая работа уже ведется. Подбираются заводы по поставке тракторов, навесного оборудования, комплектуются заявки на семена с возможностью доставки через краевое Госпродагентство.

Семян картофеля у нас достаточно, однако есть нехватка рассады капусты, томатов, перцев и баклажанов.

Глава Приморья поручил главам муниципальных образований организовать в хозяйствах производство рассады капусты, томатов, перцев, баклажанов, огурцов, а также горшочных растений для благоустройства территорий.

– Организуйте эту работу с личными подсобными хозяйствами, поставьте карбоновые теплицы, формируя бюджет, продумайте формы поддержки. Это будут якорные предприятия, на базе которых вы сможете выстраивать программу озеленения городов и обеспечения населения рассадой, – потребовал Кожемяко.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»