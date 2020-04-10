Эскиз для Снеговой Пади: капитан и адмирал или девочка с котом Во Владивостоке продолжается обсуждение эскизов для подпорных стен. Художники предлагают достаточно много вариантов, которые смогли бы украсить город и добавить красок в его облик, отметили в пресс-службе мэрии.

Так, три варианта росписей предложены для подпорной стены в районе Снеговой Пади на улице Анны Щетининой (в районе остановки «Детская поликлиника»). Сейчас эта стена выглядит не самым лучшим образом.

Первый вариант предложен студией монументального искусства «Квадролампа»: «Капитан Щетинина и адмирал Горшков». Как пояснили в студии, подпорная стена находится недалеко от пересечения улиц Адмирала Горшкова и Анны Щетининой, названных в честь известных людей, чья жизнь неразрывно связана с морем.

Адмирал Сергей Георгиевич Горшков – флотоводец, создатель отечественного ракетно-ядерного флота. Анна Ивановна Щетинина – первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Картина дополнена символическим изображением военных кораблей и судов торгового флота.

Второй и третий варианты тематически близки, есть небольшая разница в цветовом и композиционном оформлении. Авторы – художники творческой мастерской «Граффити пенсия». На обоих эскизах – девочка с котом.

Жителям Владивостока предлагают выбрать из этих вариантов наиболее понравившийся и написать свое мнение на электронную почту управления градостроительства и архитектуры ugia@vlc.ru или на странице администрации города в социальных сетях.

Напомним, что во Владивостоке в этом году будет расписано несколько подпорных стен. Художники предложили свои эскизы для стен в районе улиц Октябрьской, Анны Щетининой, вдоль трассы в районе Академгородка, на улицах Гоголя, 27, Пушкинской, 53, Бархатной в районе бухты Патрокл и по другим адресам.

Горожане уже высказали свои мнения в письмах, присланных на почту и в сетях. Так, люди предлагают дополнить росписи архитектурной подсветкой, а также хорошо подготовить поверхности, чтобы красочные панно сохранялись как можно дольше.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»