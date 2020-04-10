Очищают от пыли, вирусов и рекламы Традиционный санитарный двухмесячник усилили дезинфекцией

Весенняя уборка ведется во всех районах Владивостока. Бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) круглосуточно очищают дороги, тротуары и другие общественные пространства. Работу коммунальных служб проинспектировал глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам руководителя СГТ Константина Цыбулина, в рамках санитарного двухмесячника ежедневно с улиц города вывозят около 40 тонн мусора. Это в первую очередь грязь с дорог и тротуаров, старая сухая листва и трава. Каждый день в уборке города задействованы большие и малые пылесосы, лееромоечные машины и другая спецтехника. Всего более 100 единиц.

Бригады работают в разных районах города. На днях на улице Набережной с помощью спецкомплексов – керхеров – мыли тротуары, очищали от пыли и грязи прибордюрные полосы. Такая же техника была задействована и на улице Вилкова. К слову, каждый день на влажную уборку Владивостока городские службы расходуют около 80 тонн воды.

«Важно, что наведение чистоты идет в круглосуточном режиме. Сейчас, во время всеобщей самоизоляции, часть работ дорожные службы могут проводить в дневное время, так как поток автотранспорта существенно ниже. И целесообразно использовать это время для проведения масштабной городской уборки», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Рабочие и спецтехника работали в Лесном переулке, на улицах Тухачевского, Маковского, в микрорайоне Снеговая Падь и по многим другим адресам.

«Рабочие чистят дороги и тротуары, озеленители наводят порядок на клумбах, цветниках и косогорах. Вручную и с помощью спецтехники моют леера и автобусные остановки. Последние, к слову, ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Также восстанавливаем дорожное ограждение, приводим в порядок знаки, очищая их от несанкционированной рекламы и устанавливая новые взамен пришедших в негодность», – рассказал Константин Цыбулин.

На улице Катерной восстанавливают леерное ограждение. Начальник отдела спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения МБУ «СГТ» Игорь Тарасенко отметил, что всего под замену на трассе Седанка – Патрокл пойдет около 4 километров лееров.

«В первую очередь восстанавливаем ограждение после дорожно-транспортных происшествий. Подобные работы проводятся во всех районах города», – подчеркнул он.

Олег Гуменюк распорядился уделить особое внимание не только наведению санитарного порядка, но и обрезке деревьев. Особое внимание глава города акцентировал на ремонте дорог и поручил незамедлительно приступить к восстановительному ремонту улиц после зимы.

«Выйти на восстановительный ремонт дорог службы смогут ориентировочно на следующей неделе. Ожидается, что в это время начнут работу асфальтовые заводы», – отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Напомним, что восстановительным ремонтом на десятках улиц краевого центра займутся городское предприятие «Содержание городских территорий» и пять сторонних организаций, которых для этих работ привлекает администрация города.

Фото Евгения КУЛЕШОВА /www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»