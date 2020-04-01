Учитесь оптимизму у Александра Буйнова! Он бился с ведром на голове за честь дамы, а недругам говорил «не дождетесь»

Пандемия коронавируса внесла свои поправки в этот славный юбилей, и сейчас Александр Буйнов отмечает эту круглую дату – 70 лет – в самоизоляции. Вдвоем с супругой Еленой «затворился» в загородном доме и принимает по телефону и видеосвязи поздравления от коллег, друзей, родных и близких.

Из-за сложной обстановки, связанной с пандемией, все другие празднования артист не отменил, но отложил на более благоприятное время: справимся с заразой – вот тогда и попоем, и погуляем!

Прометей, прикованный к роялю

Практически вся жизнь артиста связана с музыкой. Мать Клавдия Михайловна была музыкантом, училась в консерватории по классу фортепиано и окончила ее с отличием. Кроме Александра в семье было еще трое детей – Владимир, Аркадий, Андрей. И все они тоже занимались музыкой. Уже в пять лет Александр Буйнов начал познавать азы нотной грамоты. Да и первое выступление для публики состоялось в детстве. Так что можно сказать, что на сцене он почти с рождения.

– Это было выступление в школе. Я вышел, сыграл, поклонился публике и с этого момента веду отчет своей концертной деятельности, – то ли в шутку, то ли всерьез признался нам Буйнов. – Спустя какое-то время уже не хотелось заниматься в музыкальной школе – не было усидчивости. Да и требовалось определенное прилежание. Я сбивал пальцы практически в кровь, занимаясь по восемь часов за роялем. Тогда у нас был щенок кавказской овчарки, который вырос размером с теленка. У него была массивная цепь. Вот на нее меня и сажал старший брат: приковывал к роялю, давал задание и уходил на кухню заниматься. И пока он разучивал там свои композиции на валторне (медный духовой музыкальный инструмент. – Прим. авт.), я пытался делать по-своему. Какие-то отрывки перескакивал и делал вид, что разучил. Потом звал брата, но он сразу все понимал и за обман меня наказывал – сыграть еще 30 раз! Здесь, конечно, начинались истерика, слезы. Но нога, прикованная к роялю, была самым веским аргументом. Благодаря ей я успешно выдержал выпускные экзамены в музыкальной школе и легко поступил в училище.

Уже потом артист увлекся джазом и рок-н-ролом и раз и навсегда выбрал себе профессию музыканта.

Сначала были «Скоморохи», в которых Буйнов работал вместе с Александром Градским. Затем служба в армии. Да, Александр Николаевич – один из немногих артистов, кто честно отдал долг Родине в рядах ракетных войск стратегического назначения. Затем были группы «Аракс» и «Цветы». И, конечно же, «Веселые ребята», которым он отдал 16 лет своей жизни и в составе которых приобрел всесоюзную популярность.

«Все хотели быть «нашими»

Несмотря на мучения, связанные с учением, о детстве у Александра Буйнова остались самые теплые воспоминания. В Москве его семья долгое время жила в коммунальной квартире.

– «Запомни: Большой Тишинский переулок, дом 10, квартира 9, Саша Буйнов», – учила меня мама, чтобы я не потерялся, – вспоминает Александр Николаевич. – Дома того двухэтажного, где мы жили, уже нет давно, но адрес так и остался в голове. Хорошее у меня было детство. Все друг друга знали: двор, школа, сараи с дровами… Бегали летом и на улицу, и в футбол играть, и на Ленинские горы – яблоки рвать возле МГУ, и купаться в Москве-реке. Игры у нас были самые обычные – советские, как и у всей детворы. Конечно, многим современным детям они сейчас непонятны. Мы «рубились» мечами с ведром на голове и шпагами из проволоки за честь наших «дам», особенно после просмотров кинофильмов «Александр Невский», «Крестоносцы» или «Три мушкетера». Когда играли в «немцев-наших», то проблема была одна: кто будет «фашистом»? Выбирали обычно самого упитанного, надевали ему на голову кастрюлю-каску, угощали печеньками, а иначе не соглашался, ведь все хотели быть «нашими»! Приятные воспоминания и ностальгия. В детстве все кажется зеленее, выше и вкуснее… Например, я всегда любил кашу. Мама, уходя на работу, ставила гусятницу с геркулесом на молоке на маленький огонь, да еще металлический такой блинок подкладывала. Из школы придешь, бывало, как навернешь томленой кашки цвета какао – вкуснотища!

«Не дождетесь!»

Александр Буйнов неоднократно признавался, что он – неисправимый оптимист. На любом мероприятии всегда честно ответит на все вопросы, обязательно пошутит, да еще и анекдот расскажет. Он и к себе относится с юмором.

– В жизни мы даем характеристики своим друзьям и недругам, клички всякие приклеиваем, и некоторые с нашей легкой руки так и остаются на всю жизнь, – говорит Буйнов. – Была детская передача в советские годы по черно-белому телевидению – тетя Валя вела. И там были кукольные герои, которых звали Шустрик и Мямлик (артист вспоминает про самые первые выпуски передачи «Спокойной ночи, малыши!», которую вела легендарная Валентина Леонтьевна. – Прим. авт.). Среди нас всегда есть такие Шустрики и Мямлики, и мы даже сами ими бываем. Я, например, и то и другое, в зависимости от обстоятельств. Если целоваться на диване или вкусно поесть, то, конечно, Шустрик! А вот если вынеси мусор, то Мямлик...

Возможно, это чувство юмора и оптимизм помогли Александру Буйнову, когда девять лет назад врачи поставили ему страшный диагноз – рак. Певец смог победить болезнь, но при этом не останавливал свою гастрольную деятельность, да и тайны из своего недуга не делал. А когда в Интернете в те моменты появлялась лживая информация о тяжелом физическом состоянии артиста или даже о его смерти, лишь смеялся в ответ и обещал: «Не дождетесь!»

Любовь на всю жизнь

Уже больше 30 лет Александр Буйнов счастлив в браке со своей супругой Еленой. Она для него – верная поддержка и опора.

– Когда-нибудь я напишу про нас книгу, – пообещал нам артист. – Назову ее «Тридцать три года на одной кровати». Не все у нас гладко было, не обошлось без взлетов и падений, но всегда помогала любовь! Спустя годы я могу сказать, что в наших отношениях с супругой практически ничего не изменилось, наш роман продолжается!

Фото Вадима Тараканова, (ИА «Столица»)

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ