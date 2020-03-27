Из огня да в лавину Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят норвежский триллер «Туннель: Опасно для жизни», ужастик «Отдай свою душу», мрачное аниме «Human Lost: Исповедь неполноценного человека». Очевидно, немного отвлечь зрителя от депрессивных новостей и разогнать дурные мысли поможет разве что отечественная спортивная драма «На острие», где красивые девушки за олимпийское золото готовы рубить и колоть друг друга.

«Туннель: Опасно для жизни» (16+)

Каждый день въезжая в туннель, думаете ли вы о том, что в нем нет аварийного выхода? Что вы будете делать, если начнется пожар? Сотни машин, тысячи людей оказались в плену между снежной бурей и бушующим пламенем. Им осталось надеяться только на себя. Что в наши тревожные времена способно успокоить зрителя сильнее, чем наблюдение за людьми, кому еще хуже? Пусть и в рамках художественного фильма. Герметический триллер из Норвегии дает такую возможность.

«Отдай свою душу» (18+)

Потеряв родителей, Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.

«Human Lost: Исповедь неполноценного человека» (12+)

Токио, 2036 год. Революционные медицинские технологии победили смерть: при помощи внутренних наноустройств, которые контролируются системой S.H.E.L.L., человек гарантированно может прожить 120 лет, не болея и не нуждаясь в лечении травм. Это привело к социальному и экономическому расслоению, падению морали, деградации общества и сильному загрязнению окружающей среды. Также появился феномен потери человечности, когда люди, отключенные от S.H.E.L.L., становятся увечными и уродливыми.

В этих условиях главный герой, наркоман и отброс Оба Едзу, уже практически находясь на дне жизни, внезапно обнаруживает в себе невероятные способности.

«На острие» (12+)

Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.

Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба уже зашла слишком далеко…

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ